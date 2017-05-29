رغم اتفاقية أوبك.. استمرار هبوط أسعار البترول

خالد بدر الدين هبطت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت %2.7 خلال الأسبوع الماضى، لتنخفض إلى 52.15 دولار للبرميل، بينما تراجعت أسعار عقود الخام الأمريكى 1.1 %، لتنزل إلى 49.80 دولار للبرميل، رغم اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبعض المنتجين…

خالد بدر الدين

هبطت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت %2.7 خلال الأسبوع الماضى، لتنخفض إلى 52.15 دولار للبرميل، بينما تراجعت أسعار عقود الخام الأمريكى 1.1 %، لتنزل إلى 49.80 دولار للبرميل، رغم اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبعض المنتجين المستقلين يوم الخميس الماضى، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بحوالى 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وذكرت وكالة رويترز، أن أسعار الخام هوت بحوالى 5 % الخميس الماضى، بعد قرار قادته أوبك بتمديد تخفيضات الإنتاج، لأن بعض المشاركين فى سوق البترول كانوا يتوقعون تعميق تخفيضات الإنتاج لأقل من 1.8 مليون برميل يوميًا، حتى يمكن للأسعار أن ترتفع، لأن تمديد الفترة وحدها ليس كافيًا لتحقيق التوازن فى سوق البترول.

وتتجه صادرات السعودية من النفط الخام للهبوط إلى 6.503 مليون برميل يوميًا فى شهر مايو الجارى، لتصبح أقل من 7 ملايين برميل يوميًا للمرة الأولى هذا العام، ومن المنتظر أن تكون صادرات مايو الأدنى منذ سبتمبر 2016، حين بلغت صادرات النفط من أكبر مصدر للخام فى العالم 6.469 مليون برميل يوميًا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، أن صادرات النفط الروسية تنخفض بمقدار 4 ملايين طن فى 2017، بما يتماشى مع الانخفاض المتوقع فى الإنتاج، فى إطار الاتفاق العالمى على خفض الإنتاج.

وكانت تخفيضات منظمة أوبك منذ بداية العام الحالى ساعدت فى العودة بالنفط إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل، ما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم على إيرادات الطاقة، واضطروا إلى السحب من احتياطى النقد الأجنبى لسد فجوات فى ميزانياتهم.

لكن ارتفاع الأسعار هذا العام شجع على زيادة إنتاج النفط الصخرى بالولايات المتحدة، غير المشاركة فى اتفاق الإنتاج، ما كبح استعادة التوازن بالسوق، لتظل مخزونات الخام العالمية، قرب مستويات قياسية مرتفعة، ما أدى إلى استمرار تراجع سعر النفط، الذى بدأ فى 2014، وجعل دول مثل روسيا، والسعودية، تنفذ سياسة التقشف وظهور توترات سياسية،واجتماعية، فى دول أخرى منها فنزويلا، ونيجيريا.

وأعلنت شركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة، عن شركات الطاقة الأمريكية، أضافت منصتى حفر نفطيتين فى الأسبوع المنتهى، 26 مايو للأسبوع التاسع عشر على التوالى، ليصل العدد الإجمالى إلى 722 ليسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2015، بعد القرار الذى قادته أوبك بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية، ما شجع المنتجين على تعزيز الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة 2015.

ويمثل ارتفاع عدد حفارات النفط على مدى 19 أسبوعا متتاليا أطول فترة زيادات متعاقبة على الإطلاق منذ أغسطس 2011، وفقا لبيانات من بيكر هيوز، يعود تاريخها إلى 1987، ليرتفع العدد إلى أكثر من 200 %، عن عدد الحفارات فى نفس الأسبوع من العام الماضى، عندما بلغ عدد الحفارات العاملة 316 فقط، ليسجل أقل مستوى منذ أكثر من 6 أعوام.

ومع ذلك أكد وزير النفط الإيرانى، بيجن زنغنة، لرويترز: “مع أوبك منذ ما يقرب من 20 عاما، إنها المرة الأولى التى أشهد فيها امتثالا بنسبة 100 % (بالتخفيضات) من أوبك، وما يقرب من 100 % من غير الأعضاء”.

وكثيرا ما اصطدمت إيران -ثالث أكبر منتج فى أوبك- بالسعودية، القائد الفعلى للمنظمة، والخصم السياسى اللدود لطهران، خلال اجتماعات سابقة، لكن استمرار هبوط أسعار البترول جعلهما يتفقان، لدرجة أن روسيا أيضا التى تخوض حربا بالوكالة فى سوريا ضد السعودية، تتعاون فى قطاع الطاقة مع الرياض، وتؤكد مواصلة هذا التعاون فى المستقبل.

وخفض بنك مورجان ستانلى الأمريكى، توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نهاية 2018، إلى 55 دولارًا للبرميل، بدلا من 60 دولارا للبرميل، فى توقعاته السابقة، وربما يواصل توقعاته بأسعار أقل فى وقت ما خلال العام المقبل، رغم تمديد تخفيضات أوبك، الذى يؤدى إلى هبوط المخزون فى الربعين، الثانى والثالث، وتقديم بعض الدعم للأسعار، غير أن النمو القوى للنفط الصخرى الأمريكى، يجعل السوق متخمة بالإمدادات من جديد.