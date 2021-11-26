اقتصاد وأسواق

رغم اتجاهه لتسجيل تراجعا أسبوعيا.. سعر الذهب يرتفع عالميا مع زيادة الطلب

سعر الذهب يصعد مع تراجع مؤشر الدولار
أحمد فراج 3:27 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 3:27 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة، وأدت مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا تم رصدها مؤخرا إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا، ومع ذلك فإنه يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بفعل رهانات متزايدة على إمكانية تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد أكبر، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1797.46 دولار للأوقية.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتقدم

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1797.70 دولار.

رصد علماء في جنوب أفريقيا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون قادرة على تفادي الاستجابة المناعية ودفعت بريطانيا إلى المسارعة بفرض قيود على السفر من هذا البلد وإليه.

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سعر الذهب يصعد مع تراجع مؤشر الدولار

ومما ساعد سعر الذهب أيضا على الصعود تراجع مؤشر الدولار 0.2% من ذروة 16 شهرا المسجلة في وقت سابق من الأسبوع، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

سعر الذهب يخسر 2.6% منذ بداية الأسبوع

لكن سعر الذهب خسر 2.6% منذ بداية الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من السادس من أغسطس بفعل توقعات متزايدة لتقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالى شراء الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

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الفضة تتراجع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.56 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.2% إلى 983.53 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.9% إلى 1877.11 دولار.

سعر الذهب يصعد أمس

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية، أمس الخميس، مع تراجع الدولار، لكن تصريحات مائلة للتشديد من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالى حدت من جاذبية المعدن وأبقته عند ما يقل كثيرًا عن المستوى الهام البالغ 1800 دولار خلال التعاملات الصباحية.

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وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1791.76 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ الرابع من نوفمبر يوم الأربعاء.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1791.60 دولار.

وقال هيتيش جين، كبير المحللين في يس سكيوريتيز بمومباي “نظرًا لأن الأسواق تتوقع بعض التطبيع في السياسة النقدية، من المفترض أن يؤثر ذلك على سعر الذهب على المدى القصير.


لكن من غير المرجح أن ترفع البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل كبير نظرًا للعبء المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة والديون الحكومية الكبيرة المتراكمة”.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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