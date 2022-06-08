رغم إعلان الوكيل نقص الكميات المستوردة.. 6.3 ألف سيارة مرخصة من «تويوتا»

رغم البيانات المعلنة عن إدارة شركة «تويوتا إيجبت» التى تزعم بنقص أعداد السيارات المستوردة خلال الأشهر الماضية؛ إلا أن التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» والإدارة العامة للمرور، كشفت عن أعداد مبيعات بمختلف فئاتها نحو 5818 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى، وتراخيص 6388 سيارة، والتى جاءت ضمن الماركات التجارية الأكثر مبيعًا وترخيصًا فى قطاع «الملاكي» فى مصر.

ويعتمد تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» على البيانات المرسلة من قبل وكلاء السيارات التى تتضمن مبيعات الفروع التابعة لهم، فضلًا عن إجمالى الحصص والكميات التى تم توريدها للموزعين شهريًا.

فى حين توضح التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للمرور أعداد المركبات التى تم ترخيصها بشكل نهائى فى مختلف وحدات المرور.

ووفقًا لـ«أميك»، بلغ إجمالى مبيعات سيارات «تويوتا» بمختلف فئاتها نحو 5818 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى، لتحتل المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب «الملاكي»، مستحوذة على حصة سوقية 8.5% من إجمالى مبيعات القطاع.

فى المقابل، بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة اليابانية «تويوتا» نحو 6388 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أول 4 أشهر من العام الحالى؛ وذلك وفقًا للبيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور.

وشهدت الفترة الماضية توافد العديد من حاجزى سيارات «تويوتا» على فروع الوكيل المحلى للاحتجاج على القرارات التى أعلنها بشأن رد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد بفائدة %18 للعملاء الذين لم يقوموا بسداد قيمة المبالغ المقررة عن شراء المركبات بالكامل قبل موعد 12 أبريل الماضى.

وأعلنت النسبة الأكبر من حاجزى طرازات «تويوتا» -عبر مواقع وجروبات التواصل الاجتماعي- رفضهم للقرارات التى أعلنتها شركة «تويوتا إيجيبت» الخاصة برد المبالغ المالية الخاصة بالحجوزات، كما أكدوا ضرورة تسليم الوكيل المحلى للمركبات للعملاء بأسعار التعاقد المتفق عليها.

فى ذات السياق، طالب محمد مكارم، مدير قطاع متناهى الصغر بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أحد متضررى حاجزى «تويوتا كورولا»، بتدخل أجهزة الدولة الرقابية، وعلى رأسها «جهاز حماية المستهلك» بالكشف عن إجمالى الكميات التى تم استيرادها من طرازات العلامة اليابانية «تويوتا» على مدار الأشهر الماضية؛ بهدف التأكد من مدى صحة البيانات المعلنة من جانب الوكيل المحلى الذى يزعم ضعف الكميات الموردة للسوق المحلية منذ فترة.

وتابع أن الفترة الماضية شهدت تباطؤ فى تسليمات الحاجزين الذين قد تعاقدوا على شراء طرازات «تويوتا» منذ أكثر من 6 أشهر”.

يوضح الجدول التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «تويوتا» بوحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى:

المدة الزمنية عدد السيارات المرخصة يناير 1807 فبراير 1613 مارس 1796 أبريل 1172 الإجمالى 6388

إعداد – المال المصدر: الإدارة العامة للمرور

يوضح الجدول التالي؛ مبيعات سيارات تويوتا في مصر خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى:

المدة الزمنية مبيعات السيارات يناير 1485 فبراير 1520 مارس 1676 أبريل 1137 الإجمالى 5818

إعداد – المال المصدر: أميك