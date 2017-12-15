رغم إعلان الوزارة انتهاء الأزمة .. استمرار اختفاء البنسيلين من الصيدليات

أحمد صبرى كشفت جولة أجرتها المال بصيدليات فى أماكن متفرقة، اختفاء مستحضر البنسيلين طويل المفعول، رغم إعلان الوزارة انتهاء الأزمة وتوزيعها قرابة مليون عبوة من المستحضر بداية من يوم الجمعة الماضي. وكانت أزمة البنسيلين قد احتدمت منذ أول ديسمبر الحالى بعد توقف استيراده من شركة أكديما إنترناشيونال إضا



أحمد صبرى

كشفت جولة أجرتها المال بصيدليات فى أماكن متفرقة، اختفاء مستحضر البنسيلين طويل المفعول، رغم إعلان الوزارة انتهاء الأزمة وتوزيعها قرابة مليون عبوة من المستحضر بداية من يوم الجمعة الماضي.

وكانت أزمة البنسيلين قد احتدمت منذ أول ديسمبر الحالى بعد توقف استيراده من شركة أكديما إنترناشيونال إضافة إلى توقف المصنعين المحليين عن تصنيعه لارتفاع تكلفة إنتاجه، مما أدى لحدوث أزمة اختفاء للمستحضر حوّل على إثرها رئيس شركة أكديما الحكومية للنيابة.

ويستخدم البنسيلين طويل المفعول لمرضي الحمي الروماتزمية سواء من الأطفال أو البالغين، ولمن لديهم نسبة ترسيب عالية فى المفاصل، ويتم تناوله عبر الحقن كل 21يوما.

وبحسب الجولة فإنه لا توجد اى عبوة من البنسيلين المستورد بالسعر التى حددته وزارة الصحة وهو 9 جنيهات، لكن يوجد فقط بصيدليات الشكاوى التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، كما أن هناك نقصا حادا بالصنف المحلى يصل لأكثر من 90%.

بداية، قال محمد صلاح صاحب صيدلية بمدينة 6 أكتوبر، إن شركات التوزيع وعدتهم بتوفير المستحضر لكن لم تورد لهم اى كمية اطلاقا، اضافة الى عدم وصولهم اى كمية من المستحضر المستورع الذى توزعه الشركة المصرية للأدوية التابعة للقابضة للأدوية.

وأضاف أن المرضي يتهمون الصيدليات باخفاء المستحضر بناء على المعلومات التى تصدرها وزارة الصحة عبر الإعلام أن العقار متوفر لكن لاتوجد علبة واحدة بالصيدليات.

وتحتاج مصر سنويا 6 مليون فيال من مستحضر البنسيلين طويل المفعول بمتوسط 500الف فيال شهريا حسب أخر احصائية أعلنتها وزارة الصحة الإسبوع الماضي.

وأكد ابراهيم عبده مدير صيدلية بشيرا إن شركة المتحدة أبلغتهم أنها ستوزع كوتة بمقدار 10 علب بنسيلين محلى من انتاج شركة المهن الطبية لكن لم تصل تلك الكميات للصيدلية.

وأشار الى أن النقص فى العقار المحلي بدء منذ نهاية العام اثر توقف الشركات المحلية لإنتاجه بعد تعويم الجنيه وكان يصلهم كميات على فترات متباعدة، حيث كان الإعتماد الرئيسي على الصنف الذى تورده شركة اكديما انترناشيونال.

من جانبه قال سامح .م صيدلى باحدي سلاسل الصيدليات الشهيرة إن هناك كميات وصلتهم من الصنف المحلى لكنها انتهت فى فترة وجيزة جدا للإقبال الشديد من الجمهور، مضيفا أن الشركة الموزعة ترفض توريد أكثر من 5 عبوات للصيدلية الواحدة لمدة تصل لأكثر من اسبوع .

وأوضح أن المرضي يترددون على الصيدليات هذا الإسبوع ظنا منهم أن العقار متوافر طبقا لاعلان الوزارة توفيره بكميات كبيرة ولم يكن لديهم علم أن هناك كوتة عن 5 عبوات محلي فقط وعلبتين من المستورد على فترات طويلة جدا للصيدليات الشهيرة .

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان،قد أعلن مساء أمس الخميس عن انتهاء أزمة نقص البنسيلين وذلم بضخ قرابة 800الف عبوة من العقار الإسبوع الماضي.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إن شركة المهن الطبية وردت الأمس 200 ألف فيال من البنسلين المحلى بواقع 50 ألف للشركة المصرية لتجارة الأدوية، و5 آلاف لصيدليات الشكاوى، و60 ألف للشركة المتحدة للتوزيع، و40 الف لشركة ابن سينا لتوزيع الأدوية، و30 ألف لشركة الشرق الأوسط، و14 ألف لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وأضاف مجاهد أنه سيتم توريد 200 ألف فيال اخرين من ذات الشركة الموردة للبنسلين الأحد القادم بواقع 50 ألف للشركة المصرية، و5 آلاف لصيدليات الشكاوى، و90 ألف للشركة المتحدة،، و40 الف لفارما اوفر سيز، و14 ألف لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وقال محمود زيان صاحب صيديلة بمحافظة الأقصر إن الشركات الموزعة لم توفر العقار حتى الان لصيدليات المحافظة سواء من المحلي أو المستورد، حيث يذهب المرضي لصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية بفرع قنا للوصول للعقار .

وأكد أن العقار أصبح رائجا فى السوق السوداء حيث أنه يستطيع توفير العبوة ب160 جنيه عبر معارفه من المحافظات الأخرى للمرضي الذين يحتاجونه لصعوبة الحصول عليه فى الصيدليات الخاصة.

من جانبه قال ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة إن اللجنة رصدت عدم وصول المستحضر لصيدليات كثيرة لكنه بدأ اليوم الوصول لبعض الصيدليات بكميات منخفضة جدا .

واكد حجاج الى أن شركات الوزيع بدأت بتوفيرعبوتين فقط من المستحضر المحلي ديبوين ولم تصل اى كميات من الصنف المستورع مشيرا الى أن ذلك يدل على تخبط الإدارة المركزية للصيدلة فى ادارتها لملف الدواء حيث أن تصريحاتها مخالفة للواقع.

وأكد أن اللجنة نشرت قائمة بالصيدليات التى ستتيح الوزارة بها الصنف المستورد وهى 5صيدليات بكل محافظة حتى يتوجه لها المريض موضحا أنه يجب على الوازرة توزيع العقار على كل الصيدليات وليس أماكن بعينها.