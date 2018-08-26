رغم إطلاق ميرسك أول رحلة.. القطب الشمالى لن ينافس قناة السويس.. ولكن



خبراء النقل البحري: الجدوى الاقتصادية للنقل من أسيا لجنوب أوروبا هى الفيصل



نادية سلام

رغم إعلان شركة ميرسك، أكبر شركة لشحن الحاويات فى العالم، إرسال أول سفينة من شرق آسيا إلى أوروبا، عبر طريق القطب الشمالى، إلا أن عددا من الخبراء الملاحيين قلل من أهمية الطريق وتأثيره على قناة السويس على المدى القريب، ولكنهم طالبوا بضرورة تطوير الخدمات اللوجيستية بموانئ منطقة القناة.

وتعتبر «ميرسيك» عميلاً رئيسيا لقناة السويس، وتبلغ حصتها نحو %16 من حصة الشحن البحرى فى العالم، بإجمالى 621 سفينة وحمولة تتجاوز 3 ملايين طن، خلال عام 2017.

وقال حمدى برغوت، خبير النقل البحرى واللوجيستيات، إن طريق القطب الشمالى سيجذب التجارة القادمة من الصين لأوروبا مباشرة، ما يحتاج أنواعاً معينة من السفن، يصاحبها كاسرات للثلج ذات تكاليف باهظة.

وأضاف أن دول شرق أسيا تسعى لحل مشكلات العبور بطريق القطب الشمالى، للاستفادة منه فى عبور تجارتهم فى وقت أسرع، مشيرا إلى أن قناة السويس تمثل %10 من التجارة العالمية الحالية، وتقف السفن العابرة فى أكثر من 20 ميناء أثناء رحلتها من جنوب شرق أسيا حتى أوروبا.

وقال إن مستخدمى الطريق يسعون إلى حل بديل لعبور قناة السويس، ما يستوجب على إدارة هيئة القناة دراسة أسباب الاتجاه لطرق بديلة، مع تطوير الخدمات اللوجيستية بالموانيء، وتنمية تجارة الترانزيت، واتباع سياسات تسويقية جديدة، حتى لا تفقد جزء من التجارة على المدى البعيد.

يذكر أن عدة دول أسيوية، على رأسها الصين، تسعى إلى عبور تجارتهم بين قارتى أسيا وأوروبا، عبر ممر القطب الشمالى، بجانب سعى الحكومة الروسية إلى وضع خطة لتطوير طريق القطب الشمالى.

وأكدت “ميرسيك” أنه خلال أيام ستبحر أول سفينة عبر الممر الشمالى منطلقة من ميناء فلاديفوستوك شرقى روسيا، إلى شمال شرقى الصين عبر مضيق بيرينغ، لتعود إلى ميناء بطرسبورغ الروسى بحلول نهاية سبتمبر القادم .

من جانبه قال اللواء عصام بدوى، أمين عام اتحاد الموانيء العربية، إن طريق القطب الشمالى يصلح للملاحة 6 أشهر فقط، ومنافستة لقناة السويس ستكون محدودة، لأن الملاحة بها متاحة طوال العام، وأكثر أمانا.

وأوضح أن خطوط نقل الحاويات خاصة “ميرسيك”، لن تغامر بتحويل مساراتها إلى طريق القطب الشمالى، بسبب التزامها برحلات منتظمة من أسيا إلى أوروبا، خاصة أنها مشغل رئيسى لرصيف الحاويات بشرق بورسعيد .

وقال الدكتور يحى رشدى، مستشار رئيس هيئة قناة السويس السابق، إن طريق القطب الشمالى سيظهر تأثيرة على قناة السويس خلال 50 عاماً على الأقل، بسبب تحديات كثيرة أكثرها طبيعية، مثل الثلوج، وما يصاحبها من ارتفاع التكاليف.

وقال إن المحدد الرئيسى لجميع الطرق الملاحية، هو حجم التجارة العالمية، فعندما ترتفع سيتحقق انتعاش لجميع الطرق، وتوقع تحسن حجم التجارة خلال العام الجارى، بناء على التقارير الدولية، التى توقعت أن تزيد التجارة المنقولة بحرا بنسبة %2.8 بنهاية 2018 .

ويرى أن التحدى الأكبر فى طريق القطب الشمالى، هو التقدم العلمى والتكنولوجى المستمر فى كسارات الثلوج، ومواتير السفن العابرة، التى تسهل عمليات العبور.

وقال مصدر مسئول بهيئة قناة السويس، إن هيئة القناة تعكف على دراسة التحديات التى قد تؤثر على حجم التجارة العابرة، من خلال إدارة التخطيط والبحوث.

وأضاف أن طريق القطب الشمالى، يعمل 6 شهور فقط، ويقوم بنقل البترول والغاز الطبيعى، وبضائع الصب المنتجة فى روسيا وشمال النرويج، من أوروبا إلى أسيا، ولا تتناسب طبيعته مع سفن الحاويات والخطوط الملاحية المنتظمة.

وأوضح أن قناة السويس تستوعب جميع سفن الحاويات العملاقة بنسبة %100.

من جانبه قال الدكتور عبد التواب حجاج، المستشار الاقتصادى السابق لرئيس هيئة قناة السويس، إن محاولات العبور بممر القطب الشمالى مستمر منذ سنوات، موضحاً أن سفن الحاويات تعمل بشكل منتظم أسبوعيا، ما يثير تساؤلا حول مدى استطاعة سفن الحاويات الاستمرار فى تلك الخدمة طوال العام؟.

وأوضح أن الظروف المناخية للممر القطبى تعوق عمله طوال العام، ولكن ذلك لا يمنع أنه سيكون له تأثير محدود على جذب التجارة العابرة بقناة السويس، موضحا أن هيئة القناة تعمل بشكل كبير فى جذب الخطوط المنتظمة القادمة من شمال أمريكا إلى أسيا، ومنحها تخفيضات بنسب متفاوتة .

وأكدت تقارير اقتصادية مؤخراً، أن الرحلة البحرية التى تستغرق 40 يوما لمسافة 22 ألف كيلومتر، من شمال أوروبا إلى شرق أسيا عن طريق قناة السويس، ستقل إلى 30 يوماً لمسافة 15 ألف كيلومتر، عن طريق بحر الشمال، مع تجنب المخاطر الأمنية من الصومال واليمن.