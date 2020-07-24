رغم إصابته بفيروس كورونا.. رئيس البرازيل يتجول بدراجة نارية بلا كمامة

على دراجة نارية والتحدث بلا كمامة مع عمال نظافة بالقرب من منزله في برازيليا

لم يمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد في البرازيل رئيسها، جايير بولسونارو، المصاب بالفيروس من التجول، أمس، على دراجة نارية والتحدث بلا كمامة مع عمال نظافة بالقرب من منزله في برازيليا، كما ظهر في صور نشرتها وسائل الإعلام.

وكانت الرئاسة البرازيلية أعلنت، الأربعاء، أن جدول أعمال بولسونارو الرسمي «معلق»، وأنه لا يزال مصاباً وفق ما أظهر فحص جديد أجري بعد أسبوعين من اكتشاف إصابته، نقلا عن الشرق الأوسط.

وأوضح قصر بلانالتو في برازيليا، في بيان، أن الوضع الصحي للرئيس البالغ 65 عاماً «يتحسن»، لكن «الفحص الذي أجري الثلاثاء كان إيجابياً».

وذكر مستشارون إعلاميون للرئاسة، الأربعاء، أنه تم تعليق جولات كان سيقوم بها بولسونارو خلال الأيام المقبلة في ولايتي باهيا وبياو.

وأخضع بولسونارو للحجر في قصر ألفورادا، مقره الرسمي، حيث يمارس مهماته عبر الفيديو منذ تبينت إصابته بعد فحص خضع له في السابع من يوليو (تموز) وأجرى الفحص المذكور بعدما شعر بتعب وارتفاع في الحرارة.