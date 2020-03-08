رغم إصابات «كورونا».. انعقاد مؤتمر مارلوج 9 للنقل البحري نهاية مارس

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن إنعقاد مؤتمر مارلوج السنوي في نسخته التاسعة في موعده نهاية مارس

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن انعقاد المؤتمر السنوي “مارولوج في نسخته التاسعة بمدينة الإسكندرية، بالرغم من دخول فيروس كورونا إلى مصر، والإعلان عن بعض الحالات المصابة.

وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن تأجيل أو إلغاء المؤتمر، بعد إلغاء مؤتمر الهيئة الإقتصادية لقناة السويس لترويج الاستثمار في المنطقة.

المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

وأعلن معهد تدريب الموانئ عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة مصطفي مدبولي تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات ” MARLOG 9 ” وذلك بقاعة الزهراء بفندق هيلتون جرين بلازا بالإسكندرية خلال الفترة من 29 -31 مارس 2020.

ويشارك في التنظيم الاتحاد العالمي للبنية التحتية للنقل بواسطة المياه (PIANC) ، بروكسل ، بلجيكا ، والاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ (IAPH) ، ومركز تدريب ميناء انتورب APEC بلجيكا ، ومؤسسة ميناء فالنسيا بأسبانيا ، واتحاد موانئ المتوسط MED Ports بميناء مرسيليا ، وهيئة قناة السويس ، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والاتحاد من أجل المتوسط.

رعاة المؤتمر

ومن المقرر أن يكون رعاة المؤتمر كلا من شركة الجرافات البحرية الوطنية (الراعي البلاتيني) ، وشركة سيسكو لتقنية المعلومات والشبكات (الراعي التكنولوجي) ، ولاند مارك مارين للإستشارات والخدمات البحرية ( الراعي الذهبي) ، والشركة العربية لأنابيب البترول ” سوميد “( الراعي الذهبي) ، ومجلة ربان السفينة وأراب مارينر (الراعي الإعلامي).

ويهدف مؤتمر Marlog 9 هذا العام لتكامل الميناء والمدينة، وكيف يتأثر بـالثورة الصناعية الرابعة (4IR) حيث أصبحت “مدن الميناء” مثالاً رائعًا للتقدم والتطوير والتنمية البيئية وذلك مع الاستخدام الأمثل للثورة الصناعية الرابعة (4IR) لتحسين النشاط الاقتصادي ، وإشراك القضايا الاجتماعية وقضايا الأعمال التجارية في المدينة ، والسعي لتحقيق الاستدامة البيئية ، ومساعدة مدن الموانئ في تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بأصحاب المصالح المشاركين في الشحن وتداول البضائع والحاويات.

كما أنه من المقرر أن يكون المتحدثون بالمؤتمر من عدة دول تضم الكويت – ماليزيا– المملكة المتحدة – الولايات المتحدة الأمريكية– ايطاليا –اليابان– اسبانيا– كوريا الجنوبية – بلجيكا– اليونان – كرواتيا – النرويج.

المؤتمر ينعقد على مدار 3 أيام

ويناقش المشاركون في المؤتمر عبر الأوراق البحثية التي ستعرض علي مدار ثلاثة أيام العديد من القضايا الهامة التي تهم أصحاب المصالح في الأعمال التجارية والحكومية والمجتمعية لتحقيق الاستدامة للمجتمعات المحلية والإقليمية ويتناول أيضاً التأثير المتزايد للثورة الصناعية الرابعة (4IR) من خلال التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الرقمنة و(إنترنت الأشياء) ، في الوقت نفسه ، يثير الجدل حول غموض أفضل الوسائل المستخدمة في الاستفادة من الابتكار التكنولوجي السريع . وبسبب الثورة الصناعية الرابعة (4IR) ، يواجه مستقبل الموانئ تغيرات سريعة وجريئة ، وسيوفر خيارات مميزة من شأنها أن تحدث ثورة في الحوار بين الميناء والمدينة.

وتم توجيه الدعوة إلى لفيف من الوزراء ومحافظي الاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والسادة رؤساء الموانئ البحرية ورؤساء كبري الشركات العاملة فى قطاع النقل البحري والموانئ بمصر والدول العربية والأفريقية، بالاضافة إلى دعوة قناصل الدول العربية والأجنبية والملحقين الثقافيين والتجاريين.

كما يشارك في هذا المؤتمر أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد البحرية ومراكز البحوث واستشارات النقل البحري وكذا صناع القرار من مسئولي هيئات الموانئ البحرية وشركات النقل البحري العربية والأفريقية والأجنبية ومقدمي الخدمات والأنشطة اللوجستية ووكلاء الشحن وممثلي الوزارات والهيئات والشركات المعنية بصناعة الموانئ والنقل البحري.

كما يتشرف المؤتمر بحضور وفود من بعض الدول العربية والأفريقية والأوروبية مثل الكويت – ماليزيا–المملكة المتحدة – الولايات المتحدة الأمريكية – فرنسا – ايطاليا – هولندا– اليابان– اسبانيا- كوريا الجنوبية – اليونان – كرواتيا – النرويج ، وكذلك السادة كبار المسئولين بقطاع الموانئ والنقل البحري والبرى من قطاعي الأعمال العام والخاص.

كما يصاحب المؤتمر إقامة المعرض الدولي السنوي للمعدات والخدمات البحرية للشركات والمؤسسات والمنظمات المحلية والعربية والأفريقية والعالمية العاملة في مجال خدمات الموانئ والنقل البحري .