رغم أزمة «كورونا».. محمد محيي يطرح «فوضت أمري» على اليوتيوب (فيديو)

كلمات أشرف امين، ألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى

طرح اليوم المطرب محمد محيي أغنيته الثانية الجديدة “فوضت أمرى” على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، من ألبومه المنتظر، الذي يحمل عنوان “بتاع زمان”.

“فوضت أمرى” من كلمات أشرف امين، ألحان محمد محيى، توزيع محمد العشى، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة “ديجيتال ساوند”.

فوضت أمرى” من الأغنيات الأولى فى الألبوم، التى بدأ محيى العمل عليها، تقريبا منذ 5 سنوات، وقام بتلحينها بنفسه، ثم وقع اختياره على الموزع الموسيقي محمد العشي لتوزيعها موسيقيا.

يذكر ان محمد محيى كان قد طرح أغنيته الأولى الشهر الماضى وهى بعنوان: “سهرانين” من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي.

تقول كلمات أغنية “فوضت أمرى”:

فيك فوضت أمري

ف اللي ضاع معاك من عمري

دوس علي قلبي عادي عادي واكتب عليه ماضي

دوس علي عيني عادي عادي واكدب علي الفاضي

اكدب وانا راضي