رغم أزمة تسليم حاجزي السيارات.. موزعو «تويوتا» يفرضون «أوفر برايس» على «روميون» بنسبة 17.6%

بالرغم من تفاقم أزمة حاجزي ومتضرري سيارات «تويوتا» التى تتمثل في إصرار شركة «تويوتا إيجيبت» برد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد للعملاء بفائدة 18% مع عدم التزامها بتسليم المركبات، بزعم عدم توافر أي كميات من السيارات لديها خلال الفترة الحالية.

فقد قرر عدد من موزعي سيارات «تويوتا» فرض زيادات سعرية غير رسمية على طرازات «روميون» تحت مسمى «الأوفر برايس»، بنسب تصل إلى 17.6% بقيمة بلغت 60 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويأتي ذلك بالرغم من إعلان قرار جهاز حماية المستهلك الذى يسمح للموزعين والتجار بإضافة تجهيزات وكماليات في المركبات المباعة للمستهلكين بشرط لا تتجاوز قيمتها 5% عن السعر الرسمي للسيارة.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن فرض عقوبات وغرامات مالية على مخالفي القرارات الخاصة بسياسات بيع السيارات التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «تويوتا روميون» في مصر:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات نسب الزيادة% Active 310 340 30 9.6 Smart 340 400 60 17.6 القيمة بآلاف جنيه



وينتمي طراز «تويوتا روميون» لفئة السيارات العائلية متعددة الأغراض «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 103 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر.