رغم أزمة تسليم الحاجزين.. موزعو «تويوتا» يفرضون «أوفر برايس» على «راش» يصل إلى 145 ألف جنيه

بالرغم من تفاقم أزمة حاجزي سيارات «تويوتا» بعد إعلان شركة «تويوتا إيجيبت» برد المبالغ المالية المحصلة عن حجوزات التعاقد للعملاء بفائدة 18% مع عدم إلتزامها بتسليم المركبات للعملاء، بزعم عدم توافر أي كميات من السيارات لديها خلال الفترة الحالية.

فقد قرر عدد من موزعي سيارات «تويوتا» فرض زيادات سعرية غير رسمية على طرازات «راش» تحت مسمى «الأوفر برايس»، بنسب تصل إلى 39% بقيمة بلغت 145 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يأتي ذلك بالرغم من إعلان قرار جهاز حماية المستهلك الذى يسمح للموزعين والتجار بإضافة تجهيزات وكماليات في المركبات المباعة للمستهلكين بشرط لا تتجاوز قيمتها 5% عن السعر الرسمي للسيارة.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك أعلن عن فرض عقوبات وغرامات مالية على مخالفي القرارات الخاصة بسياسات بيع السيارات التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

ويوضح الجدول التالي قائمة أحدث أسعار سيارات «تويوتا راش» في مصر:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات نسب الزيادة % عن السعر الرسمي Active 370 515 145 %39 القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «راش» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.