رغم أزمة الرقائق.. نمو مبيعات كيا 15% خلال نوفمبر

قالت شركة كيا، ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 15% في شهر نوفمبر على أساس سنوي على الرغم من نقص الرقائق، بحسب وكالة يونهاب.

وباعت شركة كيا 252,825 وحدة في نوفمبر بزيادة من 219,845 وحدة على أساس سنوي بدعم من زيادة الطلب على موديلات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات في الخارج ، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان.

وارتفعت حجم المبيعات محليا بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل العدد الى 52,200 وحدة في الشهر الماضي، من 46,042 ، بينما ارتفعت صادراتها بنسبة 15% الى 200,625 وحدة من 173,803 خلال الفترة بفضل الطلب المتزايد على موديلات سبورتاج وسورينتو وسيلتوس .

وخلال الفترة من يناير حتى نوفمبر، ارتفعت المبيعات بنسبة 3.7% وصولا الى 2,663,734 وحدة من 2,568,091 خلال الفترة المشار اليها في العام الماضي.

وتهدف كيا الى بيع 3.15 مليون وحدة عالميا خلال هذا العام.