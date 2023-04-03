رغم أزمة الرقائق .. نمو مبيعات كيا 11% في مارس

قالت شركة كيا، ثاني أكبر شركة سيارات في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 11% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق على الرغم من النقص المستمر في الرقائق، بحسب وكالة يونهاب.

قالت كيا في بيان إنها باعت 278,275 سيارة في مارس، من 251,275 سيارة قبل عام.

وارتفعت مبيعات كيا المحلية بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 53046 وحدة الشهر الماضي من 45,025 وحدة، كما قفزت المبيعات الخارجية بنسبة 9.2% إلى 224,911 وحدة من 205,881 خلال نفس الفترة، بفضل ارتفاع الطلب على سيارات سبورتاج وسورينتو وسيلتوس الرياضية متعددة الاستخدام، وقفا للشركة.

وخلال الفترة من يناير إلى مارس، ارتفعت مبيعات كيا بنسبة 12% إلى 767,700 من 685,738 نفس الفترة من العام الماضي.

وحددت كيا هدف مبيعات 2023 عند 3.2 مليون وحدة بما يشمل 2.6 مليون وحدة للمبيعات في الخارج.