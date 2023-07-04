رغم آثار رفع الفائدة.. ثروات 500 شخص تصعد بنحو 852 مليار دولار في النصف الأول

تجاهل المستثمرون آثار رفع الفائدة في الولايات المتحدة، فأقبلوا على شراء أسهم، في النصف الأول من العام الحالي، مما أدى لارتفاع ثروات 500 شخص حول العالم بنحو 852 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج.

كسب كل شخص على مؤشر “بلومبرج للمليارديرات” ما متوسطه 14 مليون دولار يوميًّا، خلال النصف الأول من 2023، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

تجاهل آثار رفع الفائدة

وكان هذا أفضل نصف عام لأصحاب المليارات، منذ النصف الثاني من 2020، عندما انتعش الاقتصاد من الركود المرتبط بوباء “كوفيد”.

تأتي زيادة الثروات في ظل صعود سوق الأسهم على نطاق واسع، حيث تجاهل المستثمرون آثار رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، والحرب المستمرة في أوكرانيا، وأزمة انهيار بعض البنوك الغربية.

ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 16%، فيما صعد مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 39%، خلال النصف الأول من العام الحالي، بعدما عزَّز هوس المستثمرين بالذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا.

إيلون ماسك أكبر الرابحين

مؤخرًا تبادل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، التصريحات مع مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، حول عزمهما إقامة مباراة مصارعة داخل قفص حديدي.

وتصدّر ماسك – أغنى شخص في العالم حاليًّا – قائمة الرابحين الذين عززوا ثرواتهم، خلال النصف الأول، حيث أضاف 96.6 مليار دولار إلى ثروته الصافية، منذ بداية هذا العام حتى 30 يونيو الماضي، فيما كسب زوكربيرج 58.9 مليار دولار.

على النقيض من ذلك، تصدَّر غوتام أداني، رئيس مجلس إدارة مجموعة “أداني جروب” (Adani Group)، قائمة الخاسرين في النصف الأول، حيث خسر 60.2 مليار دولار.

كما سجل أكبر خسارة ليوم واحد لأي ملياردير بفقدانه حوالي 20.8 مليار دولار في 27 يناير، بعدما اتهمت شركة “هيندنبرغ ريسيرش” مجموعته بالاحتيال المحاسبي والتلاعب في الأسهم، وهي مزاعم نفاها أداني.

ليس هذا وحسب، فقد تسببت “هيندنبرغ” – التي أسسها رجل الأعمال نايثان أندرسون – في تحطيم صافي ثروة ملياردير آخر؛ وهو كارل إيكان،

حيث شهد سهم شركة “إيكان إنتربرايزيز” أكبر انخفاض في يوم واحدـ بعدما كشفت “هيندنبرج” أنها كانت تبيع الأسهم على المكشوف، قائلة إن السهم مُبالَغ في سعره بشدة، مقارنة بأصول الشركة.

وانخفض صافي ثروة إيكان بنحو 13.4 مليار دولار، أو 57%، وهي أكبر نسبة خسارة يتكبدها أي عضو مُدرج على مؤشر “بلومبرج للمليارديرات”، خلال هذه الفترة.

بالعودة لماسك، عزز الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” مكاسبه، في الأيام الأولى من يوليو الحالي، حيث قفزت أسهم “تسلا” بنسبة 6.9%، يوم الاثنين، في نيويورك، مضيفة 13 مليار دولار جديدة إلى ثروته.