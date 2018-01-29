رغبة صلاح محسن تجعله أغلى لاعب في مصر

علي المصريتوصل مسئولي النادي الأهلى لإتفاق مع مسئولي انبي على كافة التفاصيل المادية الخاصة بالتعاقد مع صلاح محسن مهاجم الفريق البترولى خلال الميركاتو الشتوى الجاري، مقابل 35 مليون جنيه في ظل رغبة اللاعب في الإنضمام لبقلعة الحمراء.ووافق مجلس إدارة نادي إنبي في وقت على بيع اللاعب للأهلي، بعد وصول

علي المصري

توصل مسئولي النادي الأهلى لإتفاق مع مسئولي انبي على كافة التفاصيل المادية الخاصة بالتعاقد مع صلاح محسن مهاجم الفريق البترولى خلال الميركاتو الشتوى الجاري، مقابل 35 مليون جنيه في ظل رغبة اللاعب في الإنضمام لبقلعة الحمراء.

ووافق مجلس إدارة نادي إنبي في وقت على بيع اللاعب للأهلي، بعد وصول عرض مادي مناسب من اﻷهلي، وحسمت رغبة اللاعب تحديد وجهته، خاصة بعد انسحاب الزمالك من الصفقة.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد اعلن الانسحاب من الصفقة بسبب المغالاة المادية من ادارة النادي البترولي، والطلبات التعجيزية للتفريط في المهاجم الشاب، قائلا: ” دفع 42 مليون جنية في لاعب أمر شبه مستحيلا ومقابل مادى كبير”، وواصل: ” مبروك على الاهلى التعاقد مع اللاعب “.

وأعلن مجلس إدارة انبي، أن تصريحات رئيس الزمالك الأخيرة لن تضغط على النادي البترولي في تحديد مصير اللاعب، وأن المجلس لا يمانع في بيع المهاجم للزمالك بشرط أن يحضر مسئولو القلعة البيضاء ورقة بتوقيع اللاعب تفيد برغبته في اللعب بالزمالك.