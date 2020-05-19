«رعب مبالغ فيه».. ساويرس : لو كورونا بينتشر زي ما بيقولوا كان زمان عندنا 20 ألف إصابة يوميا

كشف المليادير المصري نجيب ساويرس في مقابلة حديثة مع شبكة روسيا اليوم، إن تعامل الناس مع فيروس كورونا خلف”رعبا مبالغا فيه”.

وتطرق لتصريحاته بخصوص العودة للعمل والتعايش مع كورونا، قائلا: “الحقيقة إن ممكن نفترض إن مفيش علاج هيتلاقى للمرض ده ولا لقاح فهل يعقل إننا نحبس الناس في بيوتها شهور وسنين بدون عمل؟”.

وأضاف نجيب ساويرس : “ده هيترتب عليه أن الناس هتموت من الفقر والجوع وحالات نفسية بدلا من كورونا، وكل اللي قولته إننا لازم نبتدي نفكر مع الاخصائيين”.

وتابع: “أنا اللي بقوله نفكر بطريقة علمية مظبوطة إزاي نرجع للعمل، فالناس ترجع لابسة كمامات وفيه مباعدة بين كل حد والتاني ونعقم المكاتب ونعمل اللي علينا، وإذا حصل ان حد جاله المرض ماشي لكن كل اللي علينا نلزم كبار السنة بالبيوت وأصحاب الأمراض”.

وقال نجيب ساويرس : “هناك من يقول إنكم تقللون من خطورة الفيروس من خلال المقارنة بين ضحايا كورونا وضحايا الإنفلونزا”.

قبل أن يجيب سايروس : “تعالي نشوف هنفترض صحة الأرقام اليومية لو فيه 20 وفاة يوميا و500 إصابة وهنفترض إن هناك ألف إصابة يوميا على بلد فيها 100 مليون بني أدم؟ فالناس ماشية الصبح والأتوبيسات ملبيان لو المرض بينتشر بالطريقة اللي بيقولوا عليها دي كان المرض انتشر بطريقة وكان زمان عندنا في اليوم 10 آلاف و 20 ألف حالة زي انجلترا”.

وأضاف: “حد حسب كام حالة انفلونزا في اليوم في الشتاء بتيجي، بالتأكيد أكتر من 500 حالة يوميا وبالتأكيد عدد وفياتها كان أعلى، والمرض ده خد زخم إعلامي خاصة لما بيصيب ناس مشهورين وبالتالي الناس بدأت تترعب وحصلت حالة من الرعب في رأيي الشخصي مبالغ فيها”.