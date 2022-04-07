«رعاية بورسعيد» تدشن مبادرة «رمضانك صحة» لخدمة أصحاب الأمراض المزمنة

من خلال مشاركة الفرق الطبية المتنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة

دشنت هيئة الرعايه الصحيه ببورسعيد مبادرة (رمضانك صحة) لتقديم متابعة طبية منزلية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، من خلال الفرق الطبية المتنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد

وقال الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الهيئه ببورسعيد أن المبادره تم تفعيلها بناءً ا على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، التى تستهدف تطبيق برنامج للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل “بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية” طوال شهر رمضان المبارك .

وأكد أنها تخدم مرضى السكري كونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالأعراض والمضاعفات المختلفة الناتجة عن المرض خلال هذا الشهر .لافتا أن فريق من الهيئه يتولى الإشراف ومتابعه تنفيذ المبادره من خلال لجنه مكونة من د. مروة حلاوة _ مدير إدارة الرعاية الأولية بفرع بورسعيد.والدكتوره رانيا مبروك _ مدير إدارة رضاء المنتفعين بفرع بورسعيد. و د.إيمان عبدالهادي _ مدير إدارة الإعلام والتوعية الصحية

وقال شعبان أن الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد،إنتهت مؤخرا من تنفيذ برنامجا تدريبيا لمديري إدارة الموارد البشرية بالمستشفيات التابعة لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، لقياس إنتاجية الأطباء، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب غير الطبي، بهدف قياس فعالية الخدمات المقدمة وربطها بمؤشرات الإنتاجية الفعلية وذلك فى إطار تقديم أفضل رعاية صحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وبأعلى معايير الجودة العالمية