رضوان: ارتفاع الدولار ينعكس على ثقة الرؤساء التنفيذيين

- التجزئة الأكثر تأثراً والصناعات التحويلية والتشييد والبناء- مخاوف نقص المياه وسد النهضة.. أبرز تحديات الزراعةهاجر عمرانقال أحمد رضوان، مدير تحرير جريدة "المال"، إن ارتفاع أسعار الصرف بشكل بعيد عن توقعات الجميع بما فيها صندوق النقد الدولى بعد التعويم، وتسجيل الدولار 18 جنيهًا، وقفز التضخم ل

– التجزئة الأكثر تأثراً والصناعات التحويلية والتشييد والبناء

– مخاوف نقص المياه وسد النهضة.. أبرز تحديات الزراعة

هاجر عمران

قال أحمد رضوان، مدير تحرير جريدة “المال”، إن ارتفاع أسعار الصرف بشكل بعيد عن توقعات الجميع بما فيها صندوق النقد الدولى بعد التعويم، وتسجيل الدولار 18 جنيهًا، وقفز التضخم لرقم قياسى سجل 32%، انعكس بشكل واضح على ثقة الرؤساء التنفيذيين لعدد من القطاعات، منها الصناعات التحويلية والاستخراجية والتجزئة.



وأضاف رضوان، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع، التى تنظمه شركة “المال جى تى إم” اليوم الأحد، إن الثقة فى قطاع الصناعات التحويلية ارتفعت بواقع 2.5%، وسجلت 67.6 خلال تقرير 2018، إلا أنها لم تصل إلى مستوى المؤشر العام الماضى، مشيرًا إلى أن المخاطر الأساسية التى حددها الرؤساء على الترتيب هى البيروقراطية والروتين وسعر الصرف.

وأكد أن مؤشر الثقة فى قطاع الصناعات الاستخراجية تراجع رغم الإعلان عن كثير من الامتيازات والاستكشافات ليسجل 78 نقطة، فى حين سجل 83 نقطة.

وحدد العاملون في القطاع مشكلات البيروقراطية والروتين والسياسة الضريبية، والرسوم وأسعار الصرف والعمالة والحصول على التمويل كأحد أبرز التحديات.

وأوضح أن القطاع الزراعى شهد استقرارًا فى المؤشر ليسجل 65 نقطة، غير أن رضوان، قال إن الفترة الماضية شهدت الكثير من “اللغط” بشأن تراجع خطط الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان إلى 1.5 مليون فدان، إلى جانب مخاوف نقص المياه وسد النهضة، مشيرًا إلى أن القطاع سجل 66.6 نقطة فى 2016.

وأشار رضوان إلى أن قطاع التجزئة من أكبر القطاع التى تأثرت بعد التعويم بسبب انخفاض القوى الشرائية، وارتفاع التضخم وعدم نمو الصادرات بالدرجة المأمولة.

وقال أن ثقة العاملين فى قطاع التشييد و البناء تراجعت بشكل طفيف ليسجل المؤشر 81.4 نقطة، وهى أعلى بكثير عما سجله المؤشر فى 2016 ويبلغ 74 نقطة، مضيفًا أن المشكلات الأساسية للقطاع هى البيروقراطية والروتين، إلى جانب مشكلات ارتفاع أسعار الخامات بعد التعويم وارتفاع سعر الصرف.