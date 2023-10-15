رضا لاشين الخبير المثمن: بيع الكراكة «صلاح الدين» لشركة مقاولات بقيمة 65 مليون جنيه

علمت “المال، أن إحدى شركات المقاولات فازت بشراء ، والتي عرضت للبيع في مزاد علنى خلال أغسطس الماضي، بمقر شركة التمساح لبناء السفن” – وهى شركة تابعة لهيئة قناة السويس، بقيمة تأمين تصل إلى مليون جنيه.

وقال الدكتور رضا لاشين، الخبير المثمن والمصفي القضائي لـ”المال”، أنه تم بيع الكراكة “صلاح الدين”لوطا واحدا” ومكهنة ومخردة للتقطيع بوزن تقريبي يصل إلى 5500 طن، بقيمة 65 مليون جنيه في جلسة مزاد علني، مشيرا إلى أن الكراكة صناعة يابانية وعمرها يناهز الـ46 عاما.

وقال “لاشين” إن طول الكراكة يصل إلى 119.9 متر، ويبلغ عرضها الـ19.6 وعمق 10.5 متر لتصل أقصى غاطس لها نحو الـ6 مترات، مشيرا إلى أنه تم بيعها كاملة المهمات والمعدات وشاملة الإعاشة لطاقم يصل إلى۷۲ فردا، شاملة 14 تنكا وهى (4 تنك بالست، 20 تنك المياه العذبة، 70 تنك الوقود، 10 تنكات الطمي).

وأضاف “لاشين” أن مهمات الكراكة شملت ونش سطح حمولة 150طنا و6 أوناش جانبية وعدد2 رفاص وطلمبات شاملة الخطوط، بالإضافة إلى مولد احتياطى وكابلات وبلوكات ومواسير مقاسات وأقطار مختلفة وسلالم ومشايات وحوامل كابلات ومواتير وجيربوكسات ورواكد قطع غيار وقطع غيار مستعملة و20 قارب نجاة، وبراميل زيوت وعامود رفاص 20 دفة، وجنازير، ووايرات بجانب معدات الأستنالس الخاصة بالمطبخ بالكامل شاملة ثلاجة ووحدة التبريد والتجميد وأفران وترابيزات وأحواض ) وأصناف أخرى عديدة.

ويأتي بيع الكراكة “صلاح الدين في مزاد علني تنفيذا لخطة هيئة قناة السويس لتحديث أسطولها من الكراكات والمعدات لمواكبة المشروعات الجديدة التي تقوم بتنفيذها أو التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة، حسب مصادر مطلعة.

ويذكر أن “صلاح الدين الأيوبي” تم بناؤها في عام 1977 في ترسانة MHI اليابانية، بحمولة تصل إلى 7500 طن، وهي من النوع الـ”HOPPER” أي الماصة، ويصل عمق التكريك بها إلى 25 مترًا.

وتملك هيئة قناة السويس أسطولًا من الكراكات يصل الي 12 كراكة ما بين ماصة طاردة (Cutter)، وهي الكراكة مهاب مميش وحسين طنطاوي ومشهور والصديق وطارق بن زيلاد ومحمود يونس وبركات والعاشر من رمضان والميقاتي، بينما النوع الثاني وهو ماصة حاملة تسير ذاتيا، وتضم ثلاث كراكات وهي مكة وعبور بورسعيد وصلاح الدين الأيوبي.

وتجدر الاشارة إلى أن شركة التمساح أنشئت فى الستينيات، ومقر الترسانة الرئيسية لها فى الإسماعيلية، بالإضافة إلى أسطول مكون من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات تشمل سفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط، برأسمال مدفوع يصل إلى 200 مليون جنيه.