رضا عبدالمعطى : 4 محاور فى إستراتيجية «النمو الشامل» بسوق التأمين

حوار ـ ماهر أبو الفضل ومروة عبد النبى:

❏ التوسع فى التغطيات الإلزامية وفرضها على أعضاء النقابات

❏ 5 ملايين جنيه الحد الأدنى للتقاضى فى التأمين بالمحاكم الاقتصادية

❏ لجنة لتفعيل قانون الرياضة بتغطية أنشطته

❏ اختلاف الوزن فى التصويت بين الشركات والأفراد فى اتحاد الوسطاء

❏ تراخيص مؤقتة للسماسرة وقصرها فى بعض الأنشطة بناء على الخبرة

❏ زيادة الحد الأدنى لرأسمال «الوساطة» إلى 3 ملايين جنيه

❏ تغطية «الجيش» و«الشرطة».. مايو المقبل

❏ نماذج استرشادية للانتهاء من الخدمات فى توقيتات محددة

❏ إخطار الاتحاد «إلكترونيا» بالعمليات المرفوضة لضبط القطاع

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من وضع إستراتيجية شاملة لسوق التأمين، تعتمد على 4 محاور رئيسية، تستهدف من خلالها تعظيم الفرص المتاحة وتوليد الجديد، لزيادة معدلات النمو من جهة، وضبط إيقاع القطاع من ناحية أخرى، لا سيما أنها وضعت القطاع فى مرمى أهدافها العام الحالى.

قال رضا عبد المعطى، نائب رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة اعتمدت فى إستراتيجية النمو على عدة محاور، من بينها الإصلاح التشريعى الكامل، وعدم الاكتفاء بترميم القوانين الحالية، وتفعيل بنود التشريعات الحالية المنظمة لسوق التأمين، لحين صدور القانون الجديد.

أشار فى حواره اختص به «المال»، إلى أن إستراتيجية النمو تتضمن إصدار بعض القرارات التنظيمية، والاشتباك مع الوزارات المعنية لزيادة دائرة التغطية التأمينية، وتفعيل القوانين التى تطرقت فى نصوصها للتأمين، مثل قانون الرياضة والإرهاب.

أضاف أن أولى تلك المحاور تفعيل المادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لعام 1981، وتعديلاته بالقانون 118 لعام 2008، الخاص بصندوق حماية حملة الوثائق، مشيرًا إلى أن الرقابة المالية تنتهى من مسودة النظام الأساسى خلال الأيام المقبلة، على أن تشرك الاتحاد المصرى لشركات التأمين-بصفته ممثلا للسوق- لإبداء ملاحظاته عليه.

أكد أنه من المقرر الانتهاء من النظام الأساسى بصورته الأخيرة نهاية فبراير الجارى، ويعرض على مجلس الوزراء من خلال الوزير المختص للموافقة عليه، متوقعا موافقة الحكومة على تفعيل الصندوق خلال شهر مارس المقبل.

أشار عبد المعطى إلى أن الاستفادة من صندوق حماية المستثمر بسوق المال، فى إعداد النظام الأساسى لصندوق حملة وثائق التأمين، والاستفادة من مزايا «حماية المستثمر» مثل الاشتراكات، وتشكيل مجلس الإدارة، وتلاشى عيوبه فى «حماية عملاء التأمين».

أضاف أن الهيئة تدرس حاليا كيفية تمويل الصندوق، وإشراك اتحاد التأمين فى تلك الجزئية، وتمويلها من الشركات أم من العملاء، أم منهما، والنسب الخاصة بكل طرف.

لفت إلى أن صندوق حماية المستثمر تضخمت فيه الأموال نتيجة ضعف التعويضات، وتلافيه فى صندوق حملة وثائق التأمين، ولا تشكل موارده عبئا على أطرافه سواء الشركات أو العملاء، فى الوقت نفسه يضمن وجود سيولة لسداد تعويضات عملاء التأمين، حال عجز شركة التأمين عن السداد للأسباب التى تحددها وتعريف ماهيتها.

أكد أن الهيئة تعكف حاليا على وضع نماذج استرشادية للانتهاء من خدمات التأمين فى توقيتات محددة، مثل الشكاوى واعتماد المنتجات، والتراخيص، للإسراع من الخدمات التى تقدمها الهيئة لسوق التأمين، بتنوع أطيافه، وأطرافه المختلفة، على أن يعاقب الموظف المختص، حال البطء فى تقديم الخدمة رغم استيفاء المستندات المطلوبة.

لفت إلى أن تنسيقا جرى بين الهيئة ووزارة العدل، لتختص المحاكم الاقتصادية بالنظر فى نزاعات التأمين التى لا تقل حدود تعويضاتها عن 5 ملايين جنيه، فى نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.

كشف عبد المعطى عن مشروع القرار الذى أرسلته الهيئة لوزارة الاستثمار، وينص على نظر مراكز التحكيم التى أنشأت بموجب قانون سوق المال، فى نزاعات التأمين التى تنظرها المحاكم الاقتصادية، فى خطوة تستهدف فض النزاعات بوتيرة أسرع، طبقًا لأحكام قابلة للتنفيذ السريع، لا سيما أن قرارات مراكز التحكيم تعتمد صيغتها التنفيذية من القضاء المختصين فى المحاكم، لأسباب لها علاقة أن القائمين على تلك المراكز محكمين متخصيين وخبراء تأمين، ما يقلص من حجم المنازعات لا سيما فى بعض الأنشطة، مثل التأمين البحرى، والبترول، والسفن.

أضاف أن مركز التحكيم بمقتضى قانون التحكيم، يصطبغ بصفة الحكم القضائى، واعتماد صيغته التنفيذية من القضاة المختصين فى المحاكم، نافيا وصف الآلية أنها نقل العبء من على الهيئة إلى مراكز التحكيم، لأسباب لها علاقة أن الهيئة جهة فحص شكاوى ورقابية، متوقعا تحمس شركات التأمين والعملاء لتلك الخطوة.

كشف عن تفعيل بعض نصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين، لا سيما المواد المرتبطة بإبلاغ الشركات للاتحاد بحالات التأمين التى رفضت لزيادة خسائرها.

أشار إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على تصميم موقع إلكترونى متخصص لتلق الإخطارات إلكترونيا من الشركات، كأحد آليات ضبط السوق، ومحاصرة عمليات التحايل، وفرز الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بتلك الإخطارات، لافتا إلى أنه يمكن التعامل مع تلك البيانات، كقاعدة لتدشين بنك معلومات عن السوق، متوقعا إطلاق الموقع الإلكترونى خلال الشهر الجارى.

أوضح نائب رئيس الرقابة المالية، أن إستراتيجية النمو تتضمن محاور أخرى، لها علاقة بالتوسع فى التأمينات الإلزامية، لا سيما تأمين المسئوليات على أعضاء النقابات التى تحتاج لتراخيص مزاولة مهنة، مثل الأطباء، والمهندسين، والمحامين، لافتًا إلى أن وثيقة تأمين المسئولية المهنية تكون ضمن المستندات الرئيسية للحصول على ترخيص مزاولة مهنة من النقابات المختصة.

أشار إلى أن الهيئة طبقت تلك الوثيقة على المحاسبين، والمراجعين، والخبراء، فى القطاعات الثلاث الخاضعين لرقابتها، وتضم التأمين، وسوق المال، والتمويل العقارى، أسوة بوسطاء التأمين.

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار 23 لعام 2014، وسطاء التأمين، سواء أشخاص طبيعيين لأو اعتباريين، بتقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية، ضمن المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، أو تجديد الترخيص.

أوضح عبد المعطى، أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع قانون التأمين الإجبارى على العاملين فى الخارج، لافتا إلى أن الهيئة شاركت فيه بصفتها الجهاز الرقابى المسئول عن قطاع التأمين، لافتا إلى أن التغطيات التى يوفرها القانون الجديد تضم العجز، كلى أو جزئيأ والوفاةـ ونقل الجثمان، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس حاليا آليات تحصيل أقساط التغطية التأمينية.

أشار إلى أن هناك بعض السيناريوهات، والمقترحات، لتحصيل الأقساط، منها أن تحصل مرة واحدة عند استصدار جواز السفر، أو تحصيلها على كل رحلة أو سفر للخارج، لافتا إلى أن آلية التحصيل لم تحسم حتى الآن.

يصل إجمالى عدد المصريين العاملين فى الخارج 9.5 مليون مصرى، وفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج نبيلة مكرم، أكدت فى تصريحات، أن العدد الحقيقى يفوق أرقام التعبئة والإحصاء، يصل إلى 13 مليونا.

أكد عبد المعطى أن الدراسة الاكتوارية تحدد مبالغ التعويضات، التى يحصل على المستفيدين، فى حالات العجز، أو الوفاة، ومصاريف نقل الجثمان، وفقا للأقساط المحصلة.

أكد نائب رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة تدرس التأمين على الطلاب المصريين، فى مرحلة التعليم الأساسى، أو التعليم الجامعى، مشيرا إلى أن طلاب التعليم الجامعيين لا تشملهم أى تغطيات تأمينية، ويصل عددهم إلى 5 ملايين طالب، فى الجامعات، والمعاهد الحكومية، والأزهرية.

أضاف أن طلاب التعليم الحكومى مؤمن عليهم، بقرار من وزير التربية والتعليم، وتحصل 2 جنيه من كل طالب فى المدارس الحكومية، و50 جنيهًا من طلاب المدارس الأجنبية، وتسدد مع المصاريف الدراسية، وسداد 20 ألف جنيه تعويضا فى حالتى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، الناتج عن حادث أثناء اليوم الدراسى.

أكد عبد المعطى أن هناك مقترحا للتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم، والتعليم الجامعى، لتوفير تغطية تأمينية موحدة على الطلاب، تصدر منذ التحاقه بالتعليم حتى التخرج من الجامعة.

أشار إلى أن آلية التغطية التأمينية يجرى دراستها، بإنشاء مجمعة من شركات التأمين، أو إنشاء صندوق تأمين حكومى.

قال عبد المعطى إن إجمالى عدد الطلاب فى التعليم الحكومى قبل الجامعى يصل إلى 19 مليون طالب، فيما يصل إجمالى عدد طلاب الجامعات، والمعاهد الحكومية، والأزهرية إلى 5 ملايين طالب.

أشار إلى أن اقتراح الهيئة بمد المظلة التأمينية لطلاب، فى التعليم قبل الجامعى، أو الجامعى، يستهدف استثمار الأقساط المحصلة لتعظيم العوائد أو التعويضات المستحقة.

كشف عن تشكيل لجنة برئاسته، تضم ممثلين من الاتحاد المصرى للتأمين، لإعداد وثيقة للتأمين على الأنشطة الرياضية، تفعيلا لقانون الرياضية، مشيرا إلى أن الدراسة التى تجرى حاليا تتطرق إلى طبيعة الخطر، الذى تغطيه، والرسوم المحصلة، وطبيعة الأنشطة الرياضية، مع مراعاة اختلافها من ناحية المستفيدين، أو الجمهور، واللاعبين، والحدث الرياضى نفسه، والقدرة المالية لكل هيئة رياضية، لافتا إلى أن التغطية موحدة، مع اختلاف قيمة التعويضات، بناء على طبيعة الرياضة، أو المنشأة الرياضية، التى سيتم التأمين عليها.

لفت إلى أنه فور الانتهاء من الوثيقة سيتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، لتفعيلها بناء على قانون الرياضة، متوقعا الانتهاء منها فى يونيو أو يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هناك سيناريوهان لتفعيل التغطية، من جانب شركات التأمين، يجرى دراستهم حاليا، الأول إنشاء مجمعة تأمينية، والثانية إتاحة الحرية للشركات للمنافسة فيما بينهما.

فيما يتعلق بالبطء فى تفعيل قانون الإرهاب، بتغطية أفراد الجيش والشرطة ضد مخاطر الإرهاب، كشف عبد المعطى عن تأسيس لجنة برئاسته، وعضوية هشام رمضان، ومجدى الجزار، بهيئة الرقابة، وممثلين من الاتحاد المصرى للتأمين لدراسة الملف، فيما يتعلق بالتغطية المطلوبة، والمستفيدين منها، وشروطها، والتكلفة، وطبيعة الإصدار، من خلال مجمعة، أو شركة تأمين، لافتًا إلى أن تلك السيناريوهات التشاور بشأنها مع وزارتى الدفاع والداخلية، متوقعا الانتهاء من التصور الأخير للتغطية مايو المقبل.

عن مشروع قانون التأمين الجديد، أكد عبد المعطى، أن الانتهاء من مسودته الأولى فبراير الجارى، ويضم«الشركات» و«الصناديق الخاصة» و«إجبارى السيارات»، وطرحه للحوار المجتمع نهاية الشهر.

أشار إلى أن تلافى قصور التشريعات الحالية فى القانون الجديد، وأن رأس المال المقترح للشركات كحد أدنى يصل إلى 120 مليون جنيه، بدلا من 60 مليون حاليا، نظرًا للتغير فى سعر الصرف، وإنشاء اتحاد للوسطاء، أفراد وشركات، مع مراعاة اختلاف الوزن النسبى للتصويت، بين شركات الوساطة والوسطاء الأفراد، ويتولى الاتحاد تنظيم شئون أعضائه، ووضع مواثيق الشرف التى تحمى الصناعة أولا، ومهنة الوساطة ثانيا.

كشف عن إنشاء سجلان؛ إحداهما للوسطاء المشتغلين، والآخر لغير المشتغلين، على أن يقسم الوسطاء إلى فئات، وفقًا لأعوام الخبرة، أسوة بنقابة المحامين مثلا والمقاولين، على أن تقصر مزاولة السمسرة فى بعض الأنشطة، مثل الطيران والبترول، وغيرها على السماسرة الذين يمتلكون خبرة كبيرة، وأعوام عمل طويلة.

أضاف أن هناك مقترحان لهما علاقة بتراخيص الوسطاء، إحدهما تجديد الترخيص للوسطاء الأفراد كل 3 أعوام، والآخر إصدار تراخيص مؤقتة للوسطاء، مدتها بين 3 الى 6 أعوام.

كشف عن زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة فى مشروع القانون الجديد، بنسبة %50، ليصل إلى 3 ملايين جنيه، مقارنة بمليونى جنيه فى القانون الحالى.

فيما يتعلق بجمعية التأمين التعاونى، وإمكانية إعادة حقها فى إصدار وثائق التأمين الإجبارى على السيارات والتأمين الطبى، كشف عبد المعطى عن أنه رغم أهمية النظام التعاونى فى بعض الأنشطة، مثل الإسكان، إلا أنه غير ملائم فى نشاط التأمين، ولا يتماشى مع طبيعته، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن تأسيس جمعيات تأمين تعاونى، ويقصرها على الشركات، مع إتاحة مدة زمنية لتوفيق الأوضاع.