رضا عبدالقادر: التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى على الإنترنت أنشطة تخضع لضريبة الدخل والقيمة المضافة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص وزارة المالية والمصلحة على تذليل أي عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى، من حيث تقنين وتسجيل أنشطتهم لدى المصلحة إيمانا بأهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، إذ أنها أتاحت الفرص لدى العديد من الأشخاص للعمل من منازلهم وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمني قصير وفي أي ساعة فى اليوم وفي أي مكان، وأيضا أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جانبا مهما من التجارة الداخلية في مصر.

التجارة الإليكترونية جانب مهم من التجارة الداخلية في مصر

و قال “رئيس مصلحة الضرائب المصرية” إن أنواع الضرائب المتعلقة بكل من نشاط التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى على الإنترنت هى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على صافي دخل الاشخاص الطبيعيين (المنشاة الفردية ) أو أرباح الاشخاص الاعتبارية (الشركات) المحقق من ممارسة المهن غير التجارية أو الانشطة التجارية أو الصناعية أو تقديم الخدمات وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، وأما ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمه المضافة رقم 67 لسنه 2016 وتعديلاته .



وأكد رضا عبد القادر أن هناك أكثر من نوع من الكيانات القانونية للمنشآت فالفرق بين المنشاة الفردية والشخص الاعتباري في التجارة الإلكترونية هو أن المنشأة الفردية هى تلك المنشأة التى يقوم بإنشائها الفرد بمفرده ويمتلكها فرد واحد يديرها بنفسه كما يحصل على كافة الأرباح منها مع تحمله كافة المسئوليات، اما الأشخاص الاعتبارية هي كيانات تنشأ من مجموعة من المساهمين أو أصحاب الحصص وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص اعتبارى وتنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى شركات أشخاص وتضم شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات الواقع،وشركات الاموال وتضم الشركات المساهمه وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وشركات التوصية بالأسهم.

وأضاف أنه تم تخصيص النموذج التالي على موقع جوجل فورم

https://docs.google.com/forms/d/1M4jX3GlkUbQRxBZN1G0HhuM71vHBTUiDN4Skfr2QFIg/edit

والذي يمكن من خلاله لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية أو نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت أن يقوم بإرسال الأسئلة والاستفسارات وتقوم وحدة التجارة الإلكترونية بالرد عليها.

وأضح ” عبد القادر ” أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوى المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.

وأكد “رئيس مصلحة الضرائب” أن وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية، وكذلك صناعة المحتوى على الإنترنت ، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لهم والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم ، لافتاً إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص نشاط التجارة الإلكترونية، أو نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية – أوتوستراد المعادي – صقر قريش – الدور الأرضي ، أو التواصل عبر البريد الالكترونى [email protected] .