رياضة

رضا عبدالعال: «لو كيروش أخد بطولة أمم إفريقيا هقابله في المطار وأبوس إيديه»

وّعد رضا عبدالعال، لاعب الزمالك السابق، كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه سيقوم بتقبيل يديه حال التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون. ويستعد منتخب مصر لضربة البداية بالنسبة له عندما يواجه غدًا نيجيريا، في تمام…

إسلام مصطفى 11:00 م, الأثنين, 10 يناير 22 11:00 م, الأثنين, 10 يناير 22

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وّعد رضا عبدالعال، لاعب الزمالك السابق، كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه سيقوم بتقبيل يديه حال التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

ويستعد منتخب مصر لضربة البداية بالنسبة له عندما يواجه غدًا نيجيريا، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات المجموعة الرابعة.

وقال رضا عبدالعال، خلال تصريحات تليفزيونية: «ياعم أبوس إيدك هاتلنا البطولة وأنا أقسم بالله هروح المطار وأول ما ينزل هابوس إيده وأقوله كتر خيرك».

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«أنا مش عاوز أصدر إحباط للناس، بس أنا بقول لو كسب بكرا ده هيكون إنذار لكل منتخبات إفريقيا، ولو جاب البطولة هبوس إيده»

وتابع: «أتمنى إننا نكسب بكرا أمام نيجيريا، ولكن الأهم هو التشكيل، وأعتقد أن كيروش سيبدأ غدًا بكل من مصطفى محمد ومحمد صلاح وعمر مرموش».

وأتم حديثه: «أهم شئ هو المكسب غدًا، كيروش يجب أن يشرك أفضل 11 لديه غدًا أمام نيجريا من أجل تحقيق مكسب وأداء مُرضي للجميع».

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بقلم إسلام مصطفى

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