رضا حجازي يكرم عددا من المعلمين خلال احتفالية «يوم المعلم»

شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم، احتفالية يوم المعلم، والتي تُنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديرًا لدور المعلم العظيم، ومكانته المتميزة في العملية التعليمية والتربوية.

وكرم وزير التربية والتعليم عددا من المعلمين المتميزين أصحاب القصص الملهمة خلال الاحتفالية.

وأشار إلي أن احتفالية يوم المعلم تهدف لتكريم المعلمين الذين لم يتوانوا لحظة على طول تاريخ مصر العظيم في بذل قصارى جهودهم وعطائهم المستمر.

وأكد الوزير اعتزازه وتقديره لكل المعلمين بهذه المناسبة الكريمة، وقال: “قم للمعلم وفِّه التبجيلا .. كاد المعلم أن يكون رسولا”.

ولفت الوزير إلى أن تلك كلمات من ذهب خطها لنا أمير الشعراء أحمد شوقي واصفًا بها عظم دور المعلم.

وأشار إلى أن المعلم الإنسان هو صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لخدمة ورقي وطنه.

وواصل حجازي: لا يختلف اثنان على أن المعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم.

وأكد الوزير أن الأسلوب الذي يتبعه المعلم ومدى إلمامه بأساليب التدريس تعتبر من أبرز المقومات التي تجذب الطالب إلى التفوق والتميز في المدرسة.

واستكمل أن تعامل المعلم مع طلابه بعدالة وترسيخ التوقعات الإيجابية بين الطلاب وتحفيز السلوك الجيد للطلاب، تجعل منه معلمًا ناجحًا.

وكذلك التخطيط الجيد للدروس ووضع قواعد تأديب واضحة ومفهوم، والتركيز على العلاقات الإيجابية، وممارسة التربية غير المقصودة (تغير السلوك عن طريق تقديم نموذج سلوكي واضح دون كلام أو توجيه لفظي)

ووجه الوزير عددا من النصائح للمعلم للارتقاء بدوره في تطوير العملية التعليمية، وتحقيق رسالته على أكمل وجه، وتوجه الوزير بالشكر والتقدير لجميع المعلمين.

ولفت إلي أن الفرصة سانحة الآن لكل معلم أن يكون غارسًا للعلم والقيم والمبادئ في نفوس وعقول طلابه، وذلك للمشاركة في تغيير الواقع نحو مستقبل أفضل مستحق لأبنائنا الطلاب ولمصرنا الغالية.

وتضمنت الاحتفالية بيوم المعلم عرضًا تقديميًا لمنصة التدريب والتطوير المهني، قدمه وائل منير والمهندس نادر أيوب (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – IT Works)، إضافة إلي عرضًا تقديميًا لمنصة أنا المعلم (منصة تحفيز ىالمعلمين بدعم من البنك المركزي المصري).

جاء ذلك بحضور الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عاطف حلمي وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي.

وكذلك الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

والدكتور خلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي.

كما حضر الاحتفالية الدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور رأفت رضوان كبير استشاري شركة برايم للاستشارات، والدكتورة ملك زعلوك أستاذ التربية بالجامعة الأمريكية، وعدد من قيادات التربية والتعليم والشخصيات العامة.