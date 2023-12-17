رضا البحراوي يطرح أغنية «أنا الحدوتة» (فيديو)

طرح اليوم المطرب الشعبي رضا البحراوي أغنيته الجديدة” أنا الحدوتة” بطريقة – Lyrics Video- على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وتم تسجيل الأغنية بإحدى استديوهات الصوت بالقاهرة الأيام الماضية .

أغنية أنا الحدوتة كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوى ومصطفى حجاج، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، و إنتاج “هاي ميوزيك” لطارق عبد الستار، وتوزيع شركة “ديجيتال ساوند”.. وتقول كلماتها:..

“انا الحدوتة اللى شغلاكم و تعباكم بقالها سنين مسلك نيتى ليكم و انتوا مش سالكين

بتناموا تقوموا على سيرتى, كلام يتقال و انا فى غيبتى ده ميقللش من هيبتى

ولا يعملكوا بنى آدمين عمال تقول انا ورق حطيت عليك كام سنة

ابو غل من غله اونطه فى الجدعنة فاهم الرجولة غلط معووج عايز يتظبط فاضى و آخرك هوا زى اللى كبر اتعبط”.