رصيف عباس يستقبل ثاني سفن الصب السائل بميناء غرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة STOLT ENDURANCE ، بحمولة 1017 طن من مادة الإيثيلين والتي سيتم تفريغها لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال المقامة بجانب رصيف عباس على مساحة 15657 متر بميناء غرب بورسعيد.

السفينة تعتبر الثانية التى يستقبلها الرصيف بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره حيث استقبل السفينة ORCHID MEDEIRA التى قامت بتفريغ 4028 طن من مادة الايثلين بمحطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك ، يعد رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد من الأرصفة التي شهدت أعمال تطوير بالتوازى مع الأعمال التي تتم بالموانئ التابعة للهيئة، لتعظيم الاستفادة من موقع هذه الموانئ فضلاً عن رفع كفائتها.. وبهذا يصبح ميناء غرب بورسعيد محطة متعددة الأغراض تشمل أنشطة البضائع العامة والصب الجاف (الأقماح) الخاصة بالشركة العامة للصوامع والتخزين والصب السائل .

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد انتهى من شحن السفينة ENDELO SWAN القادمة من تركيا وذلك لشحن 3200 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى تركيا.

وأضاف البيان أن الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطا ملحوظا فى حركة السفن وتصدير البضائع العامة الى الأسواق الخارجية فقد استقبلت السفينة INTHIRA NAREE القادمة من تركيا بحمولة 36298 طن وذلك لشحن 60 ألف طن من خام الكلنكر إلى غانا .

كما استقبل الميناء السفينة IBERIAN BULKER القادمة من ميناء الإسكندرية بحمولة 23242 طن وذلك لشحن 36 ألف طن اسمنت معبأ إلى أمريكا وتعتبر هذه السفينة الثانية خلال هذا الأسبوع التى تقوم بشحن اسمنت معبأ الى امريكا .

كما وصل الميناء السفينة BR BROTHER القادمة من سوريا بحمولة 5451 طن وذلك لشحن 10 الاف ملح الى رومانيا حيث تعتبر دول شرق اوروبا المستورد الاول للملح وذلك لإذابة الجليد فى فصل الشتاء .

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن وتسريع عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.