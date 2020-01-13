رصيف الصب الجاف بـ«ميناء السخنة» يستقبل 159.7 ألف طن حديد.. اليوم

رصيف الصب الجاف في ميناء السخنة يستقبل أكبر حمولة لخام الحديد يدخل الميناء بحمولة 159 ألف طن

استقبل رصيف بضائع الصب بـ”ميناء السخنة“- التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- اليوم الإثنين، السفينة البنمية BERGE ARCTIC ، بحمولة 159 ألفا و709 أطنان حديد بليت.

وتعد هذه الحمولة أكبر حمولة سفينة صب جاف تم دخولها ميناء “العين السخنة”؛ ليسجل الميناء رقمًا جديدًا في استقبال تلك الحمولات.

وتتبع السفينة توكيل الشركة المصرية الأوروبية للملاحة، قادمة من البرازيل لصالح أكبر مصانع الحديد والصلب بالمنطقة، ويبلغ طولها 292 مترا وعرضها 48 مترا، والعمق 16.30 متر.

وكان ميناء السخنة قد استقبل العام الماضي SEA FORCE وتم تسجيلها أكبر حمولة صب جاف وأكبر غاطس لسفينة يتم دخولها للميناء بحمولة 157 .2 ألف طن حديد بليت.

ويعد ميناء السخنة من أهم الموانئ في المنطقة الجنوبية، ويقع أمام المدخل الجنوبي لقناة السويس، ويستقبل سفن الحاويات والصب السائل و البضاعة العامة التي لها النصيب الأكبر في إنتاجية الميناء.

كما يتم تطوير الميناء وزيادة عوائده من خلال مشروع توسعة الحوض الثالث، وإنشاء رصيف جديد، ومشروع محطة تداول الحاويات والبضائع بالحوض الثاني بتكلفة 10 مليارات جنيه، أي بنحو (560 مليون دولار)، حيث تشمل أعمال التطوير ساحة جديدة للحاويات، بمساحة 350 ألف متر مربع، والذي سيضاعف قدرة الميناء لتصل إلى 1.75 مليون حاوية سنوياً.

يذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنشئت بموجب القانون 83 لسنة 2002 “المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة” بموجب القانون 27 لعام 2015.

وتتكون المنطقة الاقتصادية من ستة موانئ على البحرين الأحمر والبحر المتوسط، وأربع مناطق اقتصادية بمساحة إجمالية حوالى 461 كيلو مترًا مربعًا، ومن أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات الاقتصادية بما فى ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية إلي جانب خلق بيئة عمل مواتية تشجع المستثمرين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها فى القانون.