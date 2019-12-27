رصف 35 كم بطريق مطروح السلوم من الكيلو 15 إلى الكيلو 50

جارى البدء في أعمال ازدواج طريق سيوة مطروح بطول ٣٠٠كم خرساني على ٦ مراحل جارى طرح المرحلة الأولى لمسافة ٥٠كم تبدأ من الكيلو ١٠٠ إلى ١٥٠ لينتهى عند منطقة بئر النصف ،بالإضافة الى انه يجري حاليا دراسة تطوير ازدواج مسافة ٧كم بمدخل مدينة سيوة.

شرعت الهيئة العامة للطرق فى تنفيذ بعض أعمال الرصف ببعض الطرق فى نطاق محافظة مطروح ، ومنها رصف 51 كم لمسافة 35 كم بطريق مطروح السلوم من الكيلو 15 إلى الكيلو 50 كم .

وأكد اللواء خالد شعيب على متابعة أعمال ومشروعات الطرق بمطروح من خلال جميع الجهات المعنية والإشراف عليها مع الالتزام بجودة الأعمال قبل استلامها.



وأوضح المهندس ملاك دميان مدير وحدة صيانة طرق الهيئة العامة للطرق بمطروح أن الهيئة تقوم حاليا بعدة أعمال منها أعمال رصف بطول 51 كم وذلك لمسافة 35 كم بطريق مطروح السلوم من الكيلو 15 إلى الكيلو 50 كم .

وأضاف أنه تم عمل طبقة سطحية واختبار أولاً قبل البدء فى أعمال الرصف النهائى بطريق مرسى مطروح السلوم ،بالإضافة إلى 8 كم مزدوج طريق ميناء جروب بالنجيلة ،كذلك رفع كفاءة وتوسعة طريق سيوة مطروح من الكيلو 185 حتى الكيلو 215 .



بينما أشار اللواء محمد جرانة رئيس جهاز التعمير الساحل الشمالى الغربى إلى أن الجهاز يقوم حاليا بعدة مشروعات طرق بمطروح منها طريق رئيسية وأخرى تنموية .

وتابع أنه جار البدء في أعمال ازدواج طريق سيوة مطروح بطول 300 كم خرساني على 6 مراحل وجار طرح المرحلة الأولى لمسافة 50 كم تبدأ من الكيلو 100 إلى 150 لينتهى عند منطقة بئر النصف ،بالإضافة إلى أنه يجري حاليا دراسة تطوير ازدواج مسافة 7 كم بمدخل مدينة سيوة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من رصف 96 كم طريق سيوة الجارة عرض 7.5 م،و40 كم طريق أبو شروف بسيوة عرض 11م ،وغيرها بالإضافة إلى طرق تنموية لمسافة 200 بخطة 2018- 2019 وأعمال طرق بطول 150 كم بخطة 2019 – 2020 بعدة مدن بمطروح.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه سيتم عمل لجان متابعة على كل الطرق مقدما الشكر لجميع الجهات المتعاونة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع الطرق مع الحرص على الالتزام بجودة الأعمال ومراجعة توافر كل الخدمات اللازمة.