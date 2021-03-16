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رصف منطقة عمارات الروضة وطريق الخروبة فى مرسى مطروح

جار العمل على إعادة الشيء لأصلة بشوارع المنطقة الطبية
معتز محمود 10:00 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21 10:00 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

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أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح ، عن رصف عمارات الروضة والشوارع الفرعية حتي شارعي الجلاء والجديد، وذلك بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة بناء علي الخطابات الرسمية المرسلة من الشركات العاملة لمجلس المدينة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المدينة لسرعة الانتهاء منها طبقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المتفق عليها.

وأكد جاب الله أنه جار العمل على إعادة الشيء لأصلة بشوارع المنطقة الطبية بوضع الطبقة الخرسانية بعد الانتهاء من مشروعات الغاز الطبيعي بالمنطقة تمهيدا لأعمال الرصف التي لقت استجابة من الأهالي كخطوة نحو رفع كفاءة الشوارع الداخلية بالحي.

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وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم الانتهاء من رصف شارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال حتي بعض شوارع علم الروم وبمحيط عمارات بورسعيد والروضة والسنوسية وطريق الخروبة، وجار الانتهاء من طبقة الأساس تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتي الشوارع الفرعية خلف الإذاعة بناء علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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ووجه رئيس المدينة للشركات العاملة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في أعمال الرصف بشوارع الأحياء والعزب لمشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المدينة بالتزامن مع تمهيد الطرق الترابية بالجليدر لفتح شوارع مغلقة تيسيرا علي سيارات المواطنين والطوارئ لحين رصف تلك المناطق .

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بقلم معتز محمود

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