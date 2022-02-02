رصف مدخل مدينة بدر في البحيرة بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على إنه جارٍ العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف، ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ م، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه وخلال ٣ أعوام فقط تم رصف أكثر من ١٠٠٠ طريق داخلي بين المراكز بأطوال ١١٠٠ كم بتكلفة تجاوزت ١.٦ مليار جنيه.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بالتنسيق مع مديرية الطرق بمتابعة أعمال رصف مدخل مدينة بدر باتجاه كوبري المحولات بطول ١.١ كم وبتكلفة إجمالية ٤ ملايين و٢٠٠ ألف جنيه والمقرر نهو الأعمال به شهر مارس القادم.

كما شدد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

وفي نفس السياق أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة – على إنه جاري العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ م وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين.

هذا وقد قامت مديرية الطرق بالبحيرة بقيادة م/ فايز الجندي بمتابعة أعمال رصف طريق إيتاي البارود أمليط بطول ٢ كم وبتكلفة إجمالية ٢.٨ مليون جنية حيث تتم أعمال وضع طبقة الأسفلت النهائية وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

هذا وقد أكد اللواء المحافظ أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم.

وشدد على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.

وأكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة – على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى والدلنجات وكوم حمادة عن إزالة ٦ حالات تعدي بإجمالي مساحة بلغت ١٣٩٥ م٢ عبارة عن إزالة ٤ حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة ١١٧٠ م٢ بقرية الشعراوي بحوش عيسى عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض.

كما تم إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة ١٧٥ م٢ بقرية كوم زمران بالدلنجات، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي بمساحة ٥٠ م٢ بقرية الطود بكوم حمادة.