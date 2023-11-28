رصف الطريق الدائري بين إدكو ورشيد بتكلفة 10 ملايين جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
وتابعت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور أعمال أعمال رصف الطريق الدائري الرابط بين طريق إدكو رشيد وطريق رافد الدولي الساحلي بمدينة إدكو بطول 4 كم بتكلفة إجمالية تقدر بـ 10ملايين جنيه.
ووجهت نائب المحافظ بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والاشتراطات والمواصفات القياسية للتنفيذ لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين .