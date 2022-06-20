رصد 9 حالات غش إلكتروني في أول أيام امتحانات الثانوية

تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2022/2021 ، اليوم.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 9 حالات غش منهم 4 حالات غش بمحافظات (الغربية والشرقية وقنا وسوهاج).

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021/2022

كما رصدت غرفة العمليات المحلية بمحافظتى (الإسكندرية وكفر الشيخ) حالتين غش في امتحان مادة التربية الدينية، باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

و تم رصد 3 حالات غش بمحافظات (السويس، والشرقية، والقاهرة) في امتحان مادة التربية الوطنية باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين، كما تم نقل الطالبة (ب.ك.ر) بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة للمستشفى لعمل الإسعافات اللازمة بسبب حدوث ضيق تنفس لها.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، أمام (2089) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

و أدى نحو 708 آلاف و478 طالبا من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية اليوم الامتحان في مادة التربية الدينية خلال الفترة الأولى ، وفي مادة التربية الوطنية وفي الفترة الثانية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية بإجمالي عدد 1796 طالبا.

وأدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي 250 طالبا.

وتواصل الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقال حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية بأداء الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التربية الوطنية.