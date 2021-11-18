رصد 600 مليون دولار للاستحواذ على شركة مسواك السعودية

اقتربت شركة استثمارية مقرها دبي من إبرام صفقة بقيمة 600 مليون دولار لشراء حصة أغلبية في شركة مسواك التي تعد أكبر مزوِّد للعناية بالأسنان والأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

الاستحواذ على شركة مسواك السعودية

تستعد شركة “الخليج للاستثمار الإسلامي” للاستحواذ على حصة 70% في “عيادات المسواك للأسنان” المملوكة لشركة “جدوى للاستثمار”، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنَّ المعلومات خاصة.

كانت “جدوى” قد استحوذت على الحصة في شركة “المسواك” في عام 2017، بحسب المعلومات المنشورة على موقعها على الإنترنت، في حين أنَّ شركة الرعاية الصحية الإماراتية “المتحدة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية” تمتلك باقي الأسهم.

يؤكد بيع “المسواك” التي تدير حوالي 85 مركزاً في 25 مدينة في المملكة العربية السعودية، على الجاذبية المتزايدة لأصول الرعاية الصحية في منطقة الخليج.

شهد القطاع الطبي المحلي ازدهاراً في السنوات الأخيرة بفضل تحسن الدخل، واستثمار الحكومات بشكل كبير في البنية التحتية الطبية لمواطنيها. كما يتزايد اهتمام المستثمرين بالرعاية الطبية مع تقدُّم سكان العالم في العمر، ومع ظهور الصناعة كملاذ آمن لصنَّاع الصفقات أثناء تفشي فيروس كورونا.

عيَّن مساهمو “المسواك” مجموعة “هيرميس” القابضة لاستكشاف خيارات تشمل البيع أو الطرح العام الأولي، وفقاً لإفادة أشخاص مطلعين لـ”بلومبرغ” في فبراير.

في وقت سابق من هذا العام، قالت “الخليج للاستثمار الإسلامي”، التي تشرف على أكثر من ملياري دولار من الأصول، إنَّها تتطلع إلى التوسع في الهند والمملكة العربية السعودية، إذ تعتزم استثمار حوالي مليار دولار على مدى الأشهر الـ18 المقبلة في قطاعات تتراوح من الرعاية الصحية إلى المطابخ السحابية.

تركز الشركة الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على الاستثمار في الأصول البديلة مثل العقارات، ورأس المال المغامر، والأسهم الخاصة. علماً أنَّ أكثر من نصف مساهمي الشركة من السعوديين.