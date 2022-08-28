رصد 152.7 مليون جنيه لمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب

رصدت خطة الدولة لقطاعى التعليم والبحث العلمى نحو 152.7 مليون جنيه خلال العام المالى الجاري( 2022/ 2023) لإنشاء 5 مشروعات لصالح الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب -غرب محافظة الإسكندرية-.

وأشارت الخطة التى حصلت “المال” على نسخة منها، إلى أن المشروعات الخمسة المُقرر إقامتها بمدينة الأبحاث تشمل إنشاء مبنى لتنمية القدرات داخل حرم المدينة، والاستعاضة عن المبنى المُقام على أرض تابعة لشركة الحديد والصلب بمنطقة العجمى، فضلاً عن استكمال مبنى معهد بحوث الأراضى القاحلة، و إنشاء البنية التحتية لوادى العلوم، واستكمال مبانى وادى العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإدخال الغاز الطبيعى لمعامل مدينة الأبحاث العلمية.

وتضمنت الخطة الحكومية عدة مشروعات أخرى موازية لمدينة الأبحاث، ومنها المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والذى رُصد له اعتماد مالى بقيمة 409 ملايين جنيه لاستكمال وتطوير المفرخ البحرى بمنطقة المكس غرب الإسكندرية، فضلا عن إحلال وتجديد ورفع كفاءة أحواض محطة بحوث عتاقة، ومعمل الجينوم بالقناطر.

كما تم إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن مشروعات البحث العملى، ويشمل إنشاء مشروعى مدينة العلوم والتكنولوجيا، والغرفة النظيفة، ورُصد له اعتماد مالى بقيمة 385 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصد 409 ملايين جنيه لمركز بحوث وتطوير الفلزات ولإنشاء مبنى الحاضنات التكنولوجية، ومبنى الخدمات المركزية، ومحطة كهرباء.

وحسبما أفادت الخطة، تم تخصيص 440 مليون جنيه لصالح هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، و271 مليونا لمعهد بحوث أمراض العيون، 284 مليونا للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، و 615 مليونا لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، بالإضافة إلى رصد اعتماد مالى بقيمة 108 ملايين جنيه لمعهد تيودور بلهارس لاستكمال تطوير 6 معامل بحثية وتطوير مبنى بيت الحيوان.

واستكمالا لحزمة الاستثمارت التى استهدفتها خطة الدولة للتعليم بالعام المالى الجديد( 2022-2023) فيما يخص محافظة الإسكندرية، يتم العمل على زيادة معدلات الإتاحة والجودة فى منظومة التعليم الجامعى، من خلال رصد 200 مليون جنيه لإنشاء جامعة “سنجور” ببرج العرب، بحى الجامعات والمراكز البحثية، بهدف التوسع فى أعداد الطلاب الأفارقة التى تستضيفهم الجامعة، والتى شهدت البدء بأعمالها الإنشائية مؤخرا.

وتُقدر الاستثمارات الكلية لقطاع التعليم ضمن خطة الدولة في العام المالى الجاري بنحو 77.2 مليار جنيه، تتوزع بين استثمارات عامة بإجمالى 69.2 مليار، واستثمارات خاصة بقيمة 8 مليارات، واستثمارات الجهاز الحكومى 58.8 مليار، واستثمارات الهيئات الاقتصادية بنحو 2.6 مليار، بالإضافة إلى الاستثمارات المركزية وتبلغ نحو 7.8 مليار.

يُشار إلى أن مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية أو “SRTA-City” هى مؤسسة أكاديمية مصرية، تعد إحدى المؤسسات البحثية المصرية، وأنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 1993 ، وجرى افتتاحها فى 13 أغسطس 2000، لاستخدام وإنتاج أحدث التكنولوجيات العلمية فى المجالات الصناعية البحثية.

وأنشئت المدينة العلمية على مساحة 225 فدانا داخل منطقة برج العرب الجديدة التى تم اختيارها كونها إحدى المناطق الصناعية الكبرى فى مصر، وتحتوى على 5 مناطق صناعية تضم أكثر من 1300 مصنع فى مختلف الأنشطة مما يتيح لهذه المناطق الإستفادة من الأبحاث والإبتكارات التى تنتجها المدينة.

كما يعمل فى المدينة حوالى 464 شخصا بينهم 185 باحثا فى مختلف التخصصات العلمية، وتتميز بتصميمها الفريد إذ تم إنشاء مبانيها على شكل ثلاثة أهرامات شبيهة بأهرامات الجيزة.

تجدر الإشارة إلى حصول مدينة الأبحاث العلمية مؤخرا على المركز الحادى عشر فى تصنيف سيماجو” Scimago ” للمراكز البحثية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط من ضمن (391) مركزًا وهيئة بحثية على مستوى المنطقة، فضلا عن حصولها على المركز الخامس على مستوى المراكز البحثية التابعة لمختلف الوزارات داخل مصر.

مها يونس