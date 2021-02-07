رصد “كورونا المتحور” في أجساد أشخاص تلقوا لقاح أكسفورد

رصدت دراسة جامعية إصابة أشخاص تلقوا اللقاح البريطاني الذي طورته جامعة أكسفورد ومختبرات أسترازينيكا، بالسلالة المتحورة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة فيتفاترسراند في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، أن اللقاح البريطاني يوفر “حماية محدودة من الأشكال المعتدلة من مرض كوفيد-19 الناجم عن المتحور الجنوب إفريقي لدى البالغين الشباب”.

ولم يشمل البحث الأشكال الخطرة من المرض.

ولم يدقق علماء مستقلون في نتائج البحث، وفقا لما نقلته يورو نيوز عن وكالة فرانس برس.

وقالت الدراسة: “لاحظ باحثون جنوب إفريقيون وبريطانيون أن اللقاح فعال أكثر بكثير حيال النسخة الأصلية من الفيروس”.

وأضاف “النتائج الأولية تؤكد على ما يبدو على أن المتحور المرصود في جنوب إفريقيا يمكن أن ينتقل الى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح”.

وأجريت الدراسة على ألفي متطوع يبلغ عمرهم الوسطي 31 عاما.

وقالت الجامعة الجنوب إفريقية إنها “لا تسمح بالبت” بفاعلية اللقاح في مواجهة الأشكال الخطرة من المرض وعمليات الاستشفاء والوفيات “لأن السكان المشمولين لا ينتمون إلى فئة معرضة لخطر كبير”.

لكن ناطقا باسم أسترازينيكا إن اللقاح يحمي من الأشكال الخطرة، لا سيما عندما يتم الفصل بين الجرعتين فترة تراوح بين 8 و12 أسبوعا”.

وقالت سارة غيلبرت الباحثة التي أشرفت على تطوير اللقاح في جامعة أكسفورد أن الأمر قد يستغرق “بعض الوقت” قبل التمكن من تحديد فعاليته ضد السلالة الجديدة التي تنتشر بشكل متزايد في بريطانيا، خصوصا في صفوف المسنين.

وأشارت إلى أن الباحثين يعملون حالياً على تحسين اللقاح ضد النسخ المتحورة الجديدة.

وقالت إنه يتمّ تحضير جرعة ضد النسخة المتحوّرة الجنوب إفريقية، مضيفةً أن الباحثين “يرغبون كثيراً” في أن تكون جاهزة في الخريف.