رصد ردود أفعال منظمي الرحلات على حادث الغردقة.. الاثنين

دعاء محمودقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن حادث طعن 6 سائحين بمدينة الغردقة سيؤثر سلبًا على السياحة الوافدة لمصر، وخاصة للمنطقة التي وقع بها الحادث، متمنيًا أن يكون دافع المعتدي على الوفود السياحية بقرية الذهبية إجراميًّا وليس إرهابيًّا، متابعًا أنهم في انتظار نتائج التحقيقات.و

دعاء محمود

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن حادث طعن 6 سائحين بمدينة الغردقة سيؤثر سلبًا على السياحة الوافدة لمصر، وخاصة للمنطقة التي وقع بها الحادث، متمنيًا أن يكون دافع المعتدي على الوفود السياحية بقرية الذهبية إجراميًّا وليس إرهابيًّا، متابعًا أنهم في انتظار نتائج التحقيقات.





وأضاف فلا، لـ”المال”، أن ردود أفعال منظمي الرحلات في الخارج لن تظهر قبل يوم الاثنين المقبل؛ لأن تلك المكاتب في إجازة حتى يوم الأحد، مؤكدًا أن هناك رواية تفيد بحدوث مشاجرة بين المعتدي وأحد العاملين بالفندق أدّت للطعن.

يُذكر أن السياحة المصرية تعاني منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015 مما أدى إلى تعليق روسيا وإنجلترا رحلاتهم لشرم الشيخ.

وقال مصدر أمني وآخر طبي، لـ”رويترز”، اليوم، إن مسلحًا بسكِّين قتل سائحتين أوكرانيتين، اليوم الجمعة، على شاطئ فندق في منتجع الغردقة على البحر الأحمر.

وقالت وزارة الداخلية إن 6 سائحات أجنبيات أُصبن في الهجوم. وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، وأنها تستجوبه؛ للوقوف على دوافعه.