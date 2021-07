طرح المنتج محمد رشيدي البرومو الرسمي لأغنية أمك وأبوك للفنانه “روبي” والتي تكون ضمن ميني ألبوم “على سهوه” الذي يقوم بإنتاجه لصيف 2021. “أمك وأبوك” من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج محمد رشيدي RPMUSIC، وميكس وماستر ماهر صلاح، ويتم طرح الأغنية للجمهور يوم 2 أغسطس المقبل على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

"أمك وأبوك" أول أغنية يتم طرحها ضمن ميني ألبوم لصيف 2021 ويضم الألبوم خمس أغانٍ يتم طرحها على فترات خلال الفترة المقبلة.