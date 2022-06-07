رشوان توفيق يفوز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون

قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، باعتماد أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بعد الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس؛ لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة .

فاز بجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون كل من الفنان رشوان توفيق، والدكتور سهير زكي حواس، والمرحوم الدكتور أحمد نبيل.

وفى مجال الآداب فاز كل من أبو الفضل بدران، ويوسف نوفل، وكمال رحيم.

وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من سعيد إسماعيل ، وعبد السلام أبو قحف، ومعتز سيد عبد الله.

الجائزة التقديرية قيمتها مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية

اكتمل النصاب القانونى للاجتماع السنوي رقم 67 للمجلس الأعلى للثقافة، والمخصص لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة فى فروعها الأربعة (النيل- التقديرية- التفوق- التشجيعية)، بحضور النسبة القانونية المقررة من أعضاء المجلس،

ويعقد الاجتماع برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بقاعة المجلس بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية

يأتي انعقاد هذا الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة، حيث يخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة ـ النيل، التقديرية، التفوق،

في المجالات الثلاثة الرئيسة: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية،

إضافةً إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع المعلن عنها.