رشوان توفيق: لا يجب تجاهل الفنانين الكبار

حوار – أحمد حمديسجل الفنان الكبير رشوان توفيق، من خلال مسيرته الفنية الممتدة تاريخا فنيا مشرفا وراقيا من الأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية، وتجلى ذلك في أعمال مثل "المال والبنون" ، "الرجل الآخر"، "لن أعيش في جلباب أبي"، وغيرها من الأعمال التي أصبحت محفورة في وجدان الجمهور العربي ، ل

حوار – أحمد حمدي

سجل الفنان الكبير رشوان توفيق، من خلال مسيرته الفنية الممتدة تاريخا فنيا مشرفا وراقيا من الأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية، وتجلى ذلك في أعمال مثل “المال والبنون” ، “الرجل الآخر”، “لن أعيش في جلباب أبي”، وغيرها من الأعمال التي أصبحت محفورة في وجدان الجمهور العربي ، لكنه يشكو حاليا من انصراف الجيل الحديث من شباب الفنانين عن العمل مع جيل الكبار من أمثاله.

هذه الشكوى جعلته يؤكد أن السينمات العالمية، كالسينما الفرنسية على سبيل المثال، لا تتجاهل فنانيها الكبار بل تصدرهم كأبطال للأفلام السينمائية رغم كبر سنهم، وتقدم لهم موضوعات تتناسب مع أعمارهم وقيمتهم الفنية.

“المال” حاورت الفنان الكبير “رشوان توفيق” عن أمور كثيرة في الدراما والسينما وعلاقته بزملائه الفنانين من جيله مثل عبد الرحمن أبو زهرة وحسن حسني وغيرهما، ورأيه في الساحة الفنية حاليا، ومدى ما تتيحه من مساحة لتواجد الفنانين الكبار فيها.

** تكريم لا ينسى



” الله من علي بتكريم من وزير الثقافة منذ 3 سنوات ، ولن انسى أبدا هذا التكريم لأنه مهما قدم الفنان في مشواره الفني من أعمال ذات قيمة وجودة، إلا أنه يحب أن تكون بصمة الدولة معه؛ لأن ذلك يساهم في إعلاء روحه المعنوية والنفسية بصورة كبيرة “، بهذه النبرة بدأ الفنان الكبير”رشوان توفيق” حواره مع “المال”.

وأشار توفيف إلى أن الفنانين الذين تعدى تاريخهم الفني 30 عاما و40 عاما ويتم تكريمهم من الدولة المصرية ووزارة الثقافة يعد أمرا جميلا حقيقة

وقال إن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم تهتم حاليا بالفنانين الكبار وتكرمهم مثل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الذي تربطه به علاقة قوية منذ سنين طويلة وكان يساعده في تعريف المخرجين به ليعمل معهم في بداياته الفنية.

وتابع الفنان الكبير أن هؤلاء الفنانين لم يكن يعرفهم الكثيرون وقتها قبل ظهور مسرح التلفزيون.

ونوه إلى أن الجيل الحديث فيه فنانون موهوبون ، وأنه يحاول متابعتهم قدر الإمكان؛ لإنه لايشاهد أغلب الأعمال الدرامية بسبب عرضها في شهررمضان الكريم الذي يحاول التفرغ خلاله للعبادة.

وأوضح توفيق أيضا أنه أعجب كثيرا بدور الفنان الكبير حسن حسني في مسلسل رحيم مؤخرا، فهو ممثل عالي الأداء ومن أفضل ممثلي مصر، متمنيا له أن يحقق نجاحا أكبر الفترة القادمة.

** غياب الكتاب





ونوه إلى أن عدد المسلسلات اأبح متزايدا السنين الماضية، وذلك أحد أسباب بعده عن الساحة الفترة السابقة، بالإضافة إلى أنه أصبح في مرحلة عمرية كجد، لذلك لايصح أن يظهر على الشاشة في دور أب لفتاة عمرها 20 سنة مثلا فلن يصدقه الجمهور.

وقال توفيق أيضا، إنه قدم أعمال فنية لا تزال باقية في وجدان الناس حتى الآن.

وأضاف أن ما يهمه أن يظل قيمة فنية كبيرة في عيون الناس ولايتنازل عن هذه المكانة الكبيرة التي حققها خلال مسيرته الفنية الطويلة.

وأعرب عن حزنه الشديد، لوجود فنان كبير بقيمة وقامة كـ” أحمد خليل” بعد تقديمه تاريخا فنيا مشرفا في منزله حاليا ولايعرض عليه أدوار برغم موهبته الكبيرة وكونه ممثل عظيم



وأوضح أنه لايوجد كتاب يكتبون أدوارا للفنانين الكبار حينما يصلون لمرحلة عمرية معينة.

** النموذج الفرنسي



وأضاف لايحدث ذلك في السينما الفرنسية فمثلا كاترين دينيف أجرت حديثا الفترة السابقة وقالت فيه إن السينما الأمريكية لاتحترم النجوم والفنانين الكبار مثل فرنسا

وتابع “لو شاهدنا السينما في فرنسا نجد الممثلين أصحاب البطولات السينمائية أكبر منه سنا”، معربا عن دهشته من ذلك.

وأوضح أن السينما الفرنسية تقدم موضوعات مختلفة في الافلام السينمائية بها ومتنوعة للفنانين الكبار سنا مثل شخص اصيب بمرض زهايمر ويمر بازمات معينة او شخص يتعرض لمواقف مع ابنائه ونجد ذلك في افلام كثيرة فرنسية.

** دور جيل الشباب





ولفت الفنان الكبير، إلى أنه ليس ضد ظهور وتواجد الفنانين والنجوم الشباب على الساحة الفنية أبدا مثل أمير كرارة ويوسف الشريف وعمرو يوسف وغيرهم وسعيد بنجاحهم.

واستدرك ” لكن يجب ألا يتركوا الفنانين الكبار يجلسون في منازلهم دون أن يقدم لهم أدوار معينة جديدة تليق بهم وبقيمتهم الفنية في مصر بعد أن تركوا تاريخا فنيا مشرفا للجمهور بالوطن العربي وليس مصر فقط”.

واختتم رشوان توفيق حديثه: “ربنا يكفينا شر الحوجة للناس” متمنيا أن يظل في أعين الناس يحظى بحب واحترام منهم حتى آخر يوم في حياته.