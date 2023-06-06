رشاد: 5 مليارات جنيه مستهدفة من صندوق «كاش مباشر» من مكتتبين داخل وخارج مصر

قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج مصرإن الشركة تستهدف 5 مليارات جنيه من صندوق كاش مباشر النقدى من خلال مكتتبين داخل وخارج مصر، موضحا أنه بدأ تلقى الاكتتاب فيه بشكل تجريبى لتصل حصيلته حاليا 100 إلى مليون جنيه.

وأشار إلى أنه للوصول إلى المستهدفات الموضوعة تتواصل مباشر القابضة حاليا مع أحد البنوك لتسويق الصندوق، كما تسير حاليا فى إجراءات تسجيله فى البنك المركزى البحرينى بما يتيح تلقى اكتتاب فى الخارج من خلال جهات خليجية.

ولفت إلى أن إجراءات الصندوق استغرقت فترة أطول مما كان مخطط له، وأن حجم الاكتتاب فيه بلغ نحو 100 مليون جنيه حاليا رغم عدم بدء التسويق له بعد، وإنه حصل على المركز الثالث فى فئة الصناديق النقدية وفقا لتقارير الجمعية المصرية لصناديق الاستثمار “إيما”، وهناك خطة للصعود به للمركز الأول بحلول أغسطس المقبل.

لفت إلى أن صندوق كاش مباشر ذو عائد تراكمى يومى بنسبة تجاورزت 17 % حاليا، ومن المستهدف الوصول بالعائد إلى 18 % بحلول شهر أغسطس، كما وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح للمستثمرين نسبتها 20%.

ويعد كاش مباشر الصندوق الأول في سلسلة صناديق عددها 10 في مجالات متنوعة أعلنتها مباشر عام 2021.

واستبعد رشاد إطلاق صناديق جديدة العام الحالي، مؤكدا أنه سيتم التركيز على صندوق كاش مباشر فقط، متوقعا استئناف سلسلة الصناديق العام المقبل سواء صناديق مملوكة لمباشر فقط أوعبر شراكات.

وأوضح أنه يجرى حاليا التواصل مع عدة جهات بالسوق لإطلاق صناديق مشتركة قد يكون من بينها صندوق للذهب، بجانب الانفتاح على فكرة إطلاق صناديق للصكوك والسندات الخضراء.