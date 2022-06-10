«رشاد» يبحث مع أعضاء حزب مستقبل وطن بدمياط خطة عمل المرحلة المقبلة

تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، عددًا من مقرات الحزب بمحافظة دمياط.

جاء ذلك بحضور النائب عماد حمودة، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب واللواء يحيى عيسوي أمين التنظيم، والنائب يسري المغازي عضو الأمانة العامة، ورئيس لجنة الشئون العربية.

كما حضر اللقاء، النائب محمد الحصي أمين الحزب بدمياط، والنائب محمد الماشطة أمين التنظيم بالمحافظة، والنائبي وليد التمامي ومحمد أبو حجازي.

وعقد “رشاد” اجتماعات مصغرة مع أمانات (كفر سعد وكفر البطيخ) ناقش خلالها خطة عمل المرحلة المقبلة، وطالب بأهمية تعزيز التواصل مع المواطنين.

يذكر أن “رشاد” شارك، مساء اليوم، في احتفالية حزب مستقبل وطن لتكريم حفظة القرآن، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.