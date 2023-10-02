رشاد: «مباشر» لتداول الأوراق المالية تركز على جذب عملاء من الخارج

قال إيهاب رشاد نائب الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال هولدنج إن اهتمام مباشر لتداول الأوراق المالية حاليا ينصب على جذب عملاء جدد من الخارج.

وأكد رشاد لـ”المال” إن هذه الخطوة دعمت نشاط “مباشر لتداول الأوراق المالية” مؤخرا إضافة إلى الحركة الإيجابية التى تشهدها منصة Du Trade، والحملات الترويجية والتسويقية التي تم إطلاقها.

وأضاف أن النشاط الذى تشهده مباشر البحرين خاصة على صعيد صندوق كاش الذى تجاوز عائده الـ20% دعم أداء الشركة أيضا فى مصر.

وصعد أداء شركة «مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية» خلال الفترة منذ بداية 2023 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، لتأتي فى المركز الخامس مقارنة بالسابع بالفترة المقارنة من العام الماضي، بحصة سوقية 4.2% وتداولات 36.3 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 1.5 مليون عملية على 15 مليار ورقة مالية.

وجاءت فى المركز السادس خلال سبتمبر الماضي، بحصة سوقية %3.4 وتداولات 4.3 مليار.