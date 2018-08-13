رشاد رفاعى: «مصر للسياحة» تستهدف 155 مليون جنيه أرباحًا فى 2019

■ 95% إشغالات فندق بورسعيد والانتهاء من تطويره أواخر العام الجديد■ تجهيز جراج جديد بمدينة بدر بتكلفة 60 مليون جنيه ■ الشركة تنازلت عن 3 مراكب عائمة «للقابضة» لتكبدها 19 مليونًا خسائر سنويًّا ■ السوق العراقية تتدهور بسبب خفض الأسعار ■ رصد 5 ملايين جنيه لمبنى برج العباسية ■ 60 مليون جنيه

■ 95% إشغالات فندق بورسعيد والانتهاء من تطويره أواخر العام الجديد

■ تجهيز جراج جديد بمدينة بدر بتكلفة 60 مليون جنيه

■ الشركة تنازلت عن 3 مراكب عائمة «للقابضة» لتكبدها 19 مليونًا خسائر سنويًّا

■ السوق العراقية تتدهور بسبب خفض الأسعار

■ رصد 5 ملايين جنيه لمبنى برج العباسية

■ 60 مليون جنيه مديونية متبقية لصالح بنك مصر

حوار: دعاء محمود:

تستهدف مصر للسياحة التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تحقيق حجم أرباح يصل إلى 155 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019، وفق رشاد رفاعى رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال رفاعى، فى حوار موسع مع «المال»، إن شركته حققت خلال العام المالى والمنتهى فى 30 يونيو الماضى، أرباحًا بنحو 105 ملايين جنيه بزيادة %35 عن العام المالى السابق والذى حققت الشركة خلاله نحو 72 مليونًا أرباحًا.

وأكد أنه خلال عام 2013 تولى منصب رئيس الشركة وكان حجم الخسائر يصل إلى 59 مليون جنيه بالإضافة إلى 350 مليونا خسائر مرحلة، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2014 خفض حجم الخسائر إلى 6 ملايين، وفى عام 2015 حقق أرباحًا وصلت إلى 28 مليونًا.

وكشف رفاعى عن استهدافه زيادة رأسمال الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة القابضة للسياحة عقب الانتهاء من سداد المديونيات وتوزيع الأرباح دون أن يوضح قيمة الزيادة المستهدفة، مضيفًا أن رأسمال شركته حاليًا يبلغ 126 مليونًا.

وأشار إلى أن الشركة لديها مديونية لصالح بنك مصر تصل إلى 60 مليون جنيه من إجمالى 300 مليون، تم اقتراضها قبل توليه، مضيفًا أنه كل 3 أشهر تسدد شركته نحو 5 ملايين جنيه للبنك، متابعًا أن حجم المصروفات الشهرية للشركة يصل إلى 600 مليون موزعة ما بين رواتب ومصروفات تشغيل وغيرهما.

وعن المشروعات العقارية للشركة، أكد رفاعى أنه جار إقامة مشروع استثمارى سكنى إدارى متكامل على 33 قطعة أرض مملوكة للشركة بمنطقة جراج مدينة نصر، وذلك بالتعاون مع شركتى ستركشر لاين للمقاولات، ومصر للاستثمار العقارى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف أن تكلفة المشروع تصل إلى 1.3 مليار جنيه، وتحصل شركته على عائد مالى كحد أدنى مضمون يصل إلى 350 مليونا سنويًا، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء 55 برجا سكنيا، ومستشفى، ومدرسة، ودور حضانة، ومسجدا ومولا.

وتابع رفاعى أن المدة الزمنية للمشروع تستغرق من 3 إلى 5 أعوام، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تجهيز جراج جديد بمدينة بدر بدلًا من جراج مدينة نصر، بتكلفة 60 مليون جنيه.

وأكد رفاعى أنه حتى الآن تم استكمال نحو %75 من الأعمال الخاصة بالجراج، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل قبل نهاية العام الجارى.

وعن خطة تطوير الفنادق المملوكة، قال رفاعى إن شركته رصدت نحو 40 مليون جنيه لتطوير فندق بورسعيد، مضيفًا أنه حتى الآن تم الانتهاء من أعمال التطوير للفندق بنسبة %50 والتى شملت تطوير 105 غرف من إجمالى 204.

وأشار إلى أن أعمال التطوير متوقفة حاليًا وسيتم استئنافها بعد انقضاء موسم الصيف، على أن يتم الانتهاء من التجديدات بالكامل بنهاية عام 2019.

ونوه بارتفاع نسب إشغالات الفندق لأكثر من %95 خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن إشغالات الفندق دائما مرتفعة على مدار العام لعدم ارتباطه بالموسم السياحى، متابعًا أن أغلب المقيمين فيه من العاملين بشركات البترول، وتبدأ أسعار الإقامة به من 2000 جنيه للفرد شاملًا الإفطار.

وأشار رفاعى إلى أن الشركة رصدت نحو 30 مليون جنيه لتطوير فندق رومانس بالإسكندرية والذى يحوى 81 غرفة، موضحًا أنه تم تجديد اللوبى بالكامل مع إقامة ناد صحى، متابعًا أن أعمال التطوير سيتم الانتهاء منها منتصف 2019.

وعن آخر التطورات الخاصة بمشروع تطوير قرية مجاويش بالغردقة، أكد أنه تم تأجيل العمل فى المشروع إلى بداية 2019، بسبب ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن شركة «وادى دجلة» العقارية، والتى تم التعاقد معها، كشريك لتطوير القرية فى 2016، طلبت التأجيل لإعادة الدراسة وزيادة التكلفة الاستثمارية للمشروع بعد ارتفاع الأسعار، موضحًا أن التكلفة الإجمالية حاليًا تصل إلى 2 مليار و200 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة اتجهت لاستغلال الأصول، من خلال الشراكة مع «وادى دجلة»، مقابل الحصول على عائد مالى يصل إلى 670 مليون جنيه بحد أدنى مضمون 450 مليونًا سنويًّا، لافتًا إلى أنه من المقرر هدم القرية وإعادة بنائها من جديد.

يذكر أن مساحة قرية مجاويش تبلغ نحو465 ألف متر مربع، وقامت الشركة القابضة للسياحة والفنادق بطرحها للتطوير واستغلال الأرض الفضاء للقرية التى تبلغ مساحتها 375 ألف متر مربع بنظام المشاركة العقارية على 19 من المطورين العقاريين، وتم شراء 8 كراسات شروط، وتقدمت 4 شركات بعروضها وجرى الإسناد لشركة وادى دجلة.

ويلزم العقد شركة وادى دجلة بالتطوير الشامل للقرية، بدءًا من البنية التحتية مرورًا بالغرف والمطاعم وحمامات السباحة، وصولا إلى إقامة إسكان سياحى ومنشآت تجارية وترفيهية وناد رياضى، كما تحصل الشركة على حق إنشاء فنادق بسعة 400 غرفة فى العين السخنة مستوى 4 نجوم، على أن تنتقل ملكية الفنادق والأراضى لشركة مصر للسياحة بشكل كامل.

وأوضح رفاعى أن خطة تنفيذ جميع مراحل المشروع تستغرق من 5 إلى 8 أعوام، كاشفًا عن اعتزامه طرح مزايدة للتعاقد مع شركة فنادق عالمية تتولى إدارة المشروع بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، متابعًا أن مجموعة ريكسوس للفنادق أبدت استعدادها لتولى الإدارة.

وأوضح رفاعى أن نسب الإشغال الفندقى بالقرية مرتفعة وتتخطى %80، لافتًا إلى أن أبرز الجنسيات الوافدة حاليًا من الإنجليز والألمان والروس وغيرهم.

وعن المطاعم والمراكب العائمة التابعة للشركة، أكد رفاعى أنه تم التنازل عن 3 فنادق عائمة بالأقصر تابعة لشركته لصالح الشركة القابضة والتى نقلتهم لشركة المعمورة، التابعة لقطاع الأعمال العام، مضيفًا أنه تنازل عنهم بسبب تكبد شركته خسائر وصلت إلى 19 مليون جنيه سنوياً.

ولفت إلى أن المركب العائم التابع لشركة «نايل كريستال» بالمعادى تم تأجيره لشركة سونستا والتى رصدت 9 ملايين جنيه لتطوير المركب كما ستحصل «مصر للسياحة» على مقابل مادى للإيجار 6 ملايين جنيه سنوياً.

وفى سياق متصل، أكد رفاعى أن الشركة تستهدف جلب مجموعات سياحية من الإنجليز والألمان للمقصد المصرى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن “مصر للسياحة” جلبت مؤخرًا نحو 40 مجموعة سياحية من أمريكا تضم كل واحدة منها نحو 35 سائحًا لزيارة مصر، كما استطاعت جلب نحو 12 مجموعة من البرازيل تضم كلًا منها نحو 40 سائحاً.

وعن السوق العراقية، أكد رفاعى أنه يأتى منها أعداد سياحية كبيرة، ومعدل إنفاقهم مرتفع، ولكن الشركات المصرية المتنافسة تؤثر عليها عبر تنافسها لجلب أعداد كبرى منها بأسعار متدنية.

وطالب الشركات بالالتزام بالأسعار السابقة وعدم تخفيضها بشكل مبالغ فيه حتى تتحقق المكاسب المطلوبة وتزداد الأعداد مع تقديم الجودة المناسبة مناشدا وزارة السياحة ضرورة التدخل لوقف ظاهرة حرق الأسعار.

وأشار إلى أن شركته استطاعت استقطاب السائحين من دول فرنسا والدنمارك وبلجيكا وبولندا وجنسيات أخرى عبر السياحة الإلكترونية، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وكشف رفاعى عن عقد اتفاقية مع شركة تى شورى لإطلاق برامج سياحية للمصريين لزيارة عدة دول أوروبية وعربية بأسعار منافسة مثل لبنان وباريس وتركيا وأمستردام، مشيرًا إلى أنه خلال الشهر الماضى سافر نحو 54 سائحًا مصريًا لبعض البلدان الأوروبية والعربية.

وعن خطة “مصر للسياحة” لتنشيط السياحة الداخلية، أكد أن شركته عقدت اتفاقًا مع عدد كبير من الفنادق فى عدة مقاصد سياحية لاستكمال مبادرة «مصر فى قلوبنا»، التى كانت وزارة السياحة قد أوقفتها منذ عامين.

وأوضح رفاعى أن الشركة اتفقت مع الفنادق على تخفيض الأسعار للأفراد من خلال تقديم دعم يصل إلى 300 جنيه للفرد، وقال إن أسعار الرحلات لشرم الشيخ والغردقة تبدأ من 1550 و1600 جنيه للفرد شاملة الانتقالات والوجبات والإقامة 4 أيام/3 ليال.

ولفت إلى أن هدف المبادرة تنشيط السياحة الداخلية، موضحًا أن الوزارة فى مبادرة مصر فى قلوبنا كانت تمنح الشركات دعمًا للسائح الزائر لمدن شرم الشيخ والغردقة بنحو 500 جنيه، و700 جنيه لمدن الأقصر أو أسوان.

وقال إن شركته تطلق رحلات لسياحة اليوم الواحد بمتوسط 200 جنيه للفرد، موضحًا أن السعر يتحدد حسب الوجهة السياحية.

كانت وزارة السياحة قد أطلقت المبادرة فى أكتوبر 2015 بهدف دعم حركة السياحة لمدينتى الأقصر وأسوان خلال ذروتها شتاءً، وبعد حادث الطائرة الروسية التى سقطت فى سيناء أكتوبر 2016، انضمت مدينة شرم الشيخ للمبادرة أول نوفمبر، ثم طابا ونويبع ودهب، نهاية يناير 2016.

ويختلف الدعم المخصص لبرامج المبادرة وفقا للوجهة السياحية، ويبلغ لرحلات الأقصر وأسوان 700 جنيه، شاملًا وسيلة السفر والإقامة والاننقالات وتكلفة المزارات الأثرية، ولمدينة شرم الشيخ 500 جنيه، شاملًا وسيلة السفر والإقامة الفندقية.

وتبدأ أسعار برامج رحلات شرم الشيخ من 830 حتى 4080 جنيهاً، ولأول مرة تم طرح برامج لمدة 8 أيام/7 ليال، وتبدأ رحلات الأقصر وأسوان من 700 إلى 3300 جنيه، وفقا لتوقيت الرحلة، وعدد الأيام، وطبيعة الإقامة، ووسيلة السفر.

وعلى صعيد أخر، قال رفاعى إن شركته رصدت نحو 5 ملايين جنيه للتطوير الخارجى لمبنى برج مصر للسياحة بالعباسية مع تحسين مظهر اليافطة، مؤكدًا أنه تم إجراء أعمال تطوير داخلية للمبنى بتكلفة 25 مليون جنيه.

وعلى صعيد الحج والعمرة، قال رفاعى إن أسعار برامج الحج السياحى لهذا العام وفقًا لضوابط وزارة السياحة، لمستوى الخمس نجوم صف أول مباشر على الحرم يبلغ نحو 120 ألفا و750 جنيهًا، بالإضافة إلى 32 ألف جنيه سعر تذكرة الطيران على متن رحلات شركة مصر للطيران.

وأضاف رفاعى أن سعر برنامج الأربع نجوم صف أول يبلغ نحو 89 ألف جنيه، بالإضافة إلى 31 ألفًا سعر تذكرة الطيران، مشيرًا إلى أن أسعار برنامج الحج الأقتصادى تصل إلى 59 ألف جنيه، بالإضافة إلى 17 ألف جنيه سعر التذكرة.

وأشار رفاعى إلى أن شركته توفر برامج لرحلات الحج المباشر بسعر 162 ألف جنيه بالإضافة إلى 32 ألفا سعر تذكرة الطيران، كما توفر رحلات للحج السريع بسعر 220 ألفا، و32 ألفًا سعر التذكرة.

وأكد رفاعى أن حصص الشركة من تأشيرات الحج لا تزيد على 50 تأشيرة، موضحًا أن الشركة تشترى تأشيرات من كيانات أخرى ليصل عدد الحجاج المسافرين عبر الشركة لنحو 300 حاج.

وعن المكاتب الخارجية التابعة، أكد رفاعى أن عددها 12 وتم إغلاقها بالكامل واستبدالها بوكالات، مشيرًا إلى أن شركته كانت تدفع 5 ملايين دولار شهريًا لتشغيل المكاتب دون عائد، أما المكاتب الداخلية فيصل عددها إلى 29 مكتبًا موزعة على أنحاء الجمهورية.