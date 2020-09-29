رسوم جديدة على نقل المواد الخطرة من ميناء الإسكندرية

قررت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية ضوابط جديدة فى عملية نقل المواد الخطرة (مواد مفرقعة – مواد كيميائية خطرة)، وذلك بعد خروجها من الميناء الى أى مكان آخر.

وحسب خطاب موجه من المديرية لشركات النقل والملاحة العاملة فى هذا النشاط وتم تعميمه على العاملين داخل ميناء الإسكندرية، تم وضع عدة شروط قبل الشروع فى عملية نقل المواد الخطرة من الميناء، علاوة على فرض رسوم جديدة.

وحسب المنشور فقد تضمنت تلك الشروط أن تتقدم الجهة الطالبة بنقل المواد الخطرة بأنواعها بنموذج طلب نقل المواد الخطرة اما للإدارة العامة للحماية المدنية، وذلك فى حالة النقل الخارجى (إلى خارج محافظة الإسكندرية) أو لإدارة الحماية المدنية الجغرافية فى حالة النقل الداخلى (داخل محافظة الإسكندرية) وبعد الموافقة على طلب اجراءات النقل يتم تحصيل القيمة المستحقة على أعمال التأمين.

وتبلغ القيمة المالية المستحقة عن أعمال تأمين نقل المفرقعات 110 جنيهات لكل كيلو متر، كما تلبغ القيمة المستحقة عن أعمال تأمين نقل المواد الكيمائية متوسطة الخطورة وعددها 15 مادة كيميائية 105 جنيهات لكل كيلو متر.

وبالنسبة للمواد الكيمائية منخفضة الخطورة وعددها 14 مادة ثنائية الاستخدام مبلغ 100 جنيه لكل كيلو متر.

وأشار المنشور إلى أن تلتزم كافة الجهات الطالبة لعملية نقل المواد الخطرة بتقديم نموذج طلب نقل المواد الخطرة، مستوفيا لكافة البيانات الموضحة للنموذج المرفق للإدارة العامة للحماية المدنية أو لإدارات الحماية المدنية الجغرافية قبل النقل بوقت كافى.

وحسب مصدر بالشركات العاملة فى هذا النشاط بميناء الإسكندرية فان المواد الخطرة أو شديدة الخطورة أصبحت تخرج من الميناء ومعها أعمال حماية من قبل وزارة الداخلية، وذلك كإجراء إحترازى لنقل تلك المواد.

ولفت الى أن هناك تشديداً فى الاجراءات الخاصة بالمواد الخطرة سواء بالميناء أو خارج الميناء بعد أحداث إنفجار ميناء بيروت خلال أغسطس الماضى، إلا أن الرسوم التى فرضتها مديرية أمن الاسكندرية كمقابل للتأمين مبالغ فيها على حد قوله.

السيد فؤاد