أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، ان رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، تبلغ 150 جنيها للمادة الواحدة، يمكن دفعها من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة.

ويتساءل طلاب الدور الثاني للثانوية العامة وأولياء امورهم بالتزامن مع فتح رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 عن منافذ تسديد رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 .

بوابة “المال نيوز” تنشر من خلال التقرير التالي رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني..

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، بمبلغ 150 جنيها للمادة الواحدة، ويمكن دفعها من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة، وفقا لما نشر عبر رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

منافذ دفع رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

يمكن دفع رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك وهي كالتالي:

البريد المصري

فورى

وقتي

إيجي باى

سداد

ضامن

أمان

مصاري

بيي

ممكن

طلقة

موجة

خالص موبايل

أموال

رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

فعلت وزارة التعليم الآن على موقع وزارة التربية والتعليم، رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، لبدء تلقي طلبات تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 من اليوم الاحد الموافق 4 سبتمبر 2022 ولمدة 7 أيام.

ويمكن الوصول إلى رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 الآن من خلال الضغط على:

https://tazalom.emis.gov.eg

وعلى رابط تظلمات الدور الثاني الثانوية العامة 2022 ، قالت وزارة التربية والتعليم إن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، عبر هذا الرابط يمكن لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، الآن التقدم بطلب تظلم يدوي على نتيجة الدور الثاني في مواد الدور الثاني فقط والتى أدي الطالب/ة الامتحان بها.

خطوات استخدام رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه بعد دفع رسوم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 يلزم على الطالب/ة الدخول رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، وإختيار المادة/المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة رابط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 لابد من الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع

ويحضر الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولي أمره؛ لذا يجب (إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي الأمر)، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

اما من يتخلف عن الموعد المحدد للاطلاع على اوراقه في المادة المتظلم منها، فسيكون ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.