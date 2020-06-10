اتصالات وتكنولوجيا

رسوم ترددات المصرية للاتصالات تتراجع بنحو 76.7 مليون جنيه بنهاية مارس 2020

لصالح جهاز تنظيم الاتصالات
محمود جمال 10:10 م, الأربعاء, 10 يونيو 20 10:10 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

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تراجعت إجمالي رسوم الترددات المستحقة خلال الربع الأول من العام الحالي علي الشركة المصرية للاتصالات لصالح جهاز تنظيم الاتصالات بقيمة بلغت 76.7 مليون جنيه .


وبحسب نتائج أعمال المصرية للاتصالات عن الفترة من يناير الي مارس 2020 الصادرة اليوم الخميس ، بلغت حجم المبالغ التي سددتها الشركة للجهاز بنهاية مارس الماضي نحو 266.8 مليون جنيه مقابل 343.5 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019

كانت المصرية للاتصالات قد حصلت على رخصة المحمول وتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات منذ أكثر من 3 سنوات، بقيمة تجاوزت الـ7 مليارات جنيه تسددها على دفعات، على أن يكون آخِر أقساط الرخصة فى سبتمبر 2020

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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