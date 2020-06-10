رسوم ترددات المصرية للاتصالات تتراجع بنحو 76.7 مليون جنيه بنهاية مارس 2020



تراجعت إجمالي رسوم الترددات المستحقة خلال الربع الأول من العام الحالي علي الشركة المصرية للاتصالات لصالح جهاز تنظيم الاتصالات بقيمة بلغت 76.7 مليون جنيه .



وبحسب نتائج أعمال المصرية للاتصالات عن الفترة من يناير الي مارس 2020 الصادرة اليوم الخميس ، بلغت حجم المبالغ التي سددتها الشركة للجهاز بنهاية مارس الماضي نحو 266.8 مليون جنيه مقابل 343.5 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019

كانت المصرية للاتصالات قد حصلت على رخصة المحمول وتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات منذ أكثر من 3 سنوات، بقيمة تجاوزت الـ7 مليارات جنيه تسددها على دفعات، على أن يكون آخِر أقساط الرخصة فى سبتمبر 2020