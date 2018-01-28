رسوم المقيمين والمرافقين ورفع الدعم أزمات تواجه العمالة بالسعودية

■ «الحماقى» تدعو إلى تعزيز الصادرات بدلا من التحويلات والسياحةالمال ـ خاصفى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى التحويلات من الخارج بمعدل 37.3 % لتسجل نحو 6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2017 - 2018 مقابل 4.4 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الما

■ «الحماقى» تدعو إلى تعزيز الصادرات بدلا من التحويلات والسياحة

المال ـ خاص

فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى التحويلات من الخارج بمعدل 37.3 % لتسجل نحو 6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2017 – 2018 مقابل 4.4 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، فإن العمالة المصرية فى الخليج تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية قد تلقى بظلالها على استمرار زيادة التحويلات.

وتوقع مدير الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة تتراوح بين 10 و%20 خلال 2018 بسبب زيادة الثقة فى الجهاز المصرفى بعد التعويم، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج باتت عنصرا أساسيا فى تكوين حصيلة النقد الأجنبى.

ووفقا لما جاء فى أحدث تقرير لأداء ميزان المدفوعات الصادر الشهر الماضى، أرجع المركزى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بنحو 1.6 مليار دولار إلى قرار تحرير سعر الصرف.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن تأثير الإجراءات الاقتصادية التى تقوم بها بعض البلدان الخليجية مثل السعودية والإمارات لتقليص النفقات سيكون لها تأثير محدود على التحويلات خاصة مع تعويم الجنيه.

من جهتها، قالت الدكتورة يمن الحماقى إن إقرار المملكة العربية السعودية رسوما جديدة على المقيمين والمرافقين إلى جانب رفع الدعم يزيد من تكاليف المعيشة هناك ومن ثم من الممكن أن يؤثر سلبيا على حجم التحويلات لأن السعودية هى أكبر دولة عربية يعمل بها المصريون.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، وهى أكبر مُصدر للنفط فى العالم، تنفذ خطة إصلاح لتقليص اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط والغاز وتقليل الإنفاق الحكومى الباذخ للتأقلم مع هبوط أسعار الخام، وتتضمن رفع الدعم عن الوقود وزيادة الإيرادات.

وأثنت الحماقى على طرح شهادات ادخار بالجنيه الإسترلينى لجذب المصريين العاملين ببريطانيا، مشيرا إلى أن طرح الحكومة أراضى بأسعار مميزة للمصريين بالخارج أمر جيد يعمل على زيادة التحويلات وجميعها عوامل فى الاتجاه الإيجابى.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثلاثاء الماضى إن البنك المركزى وافق على طلبها بإصدار شهادات بلادى بالجنيه الاسترليني، فى بريطانيا وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن سعر الفائدة قريبا وسيقوم البنك الأهلى المصرى بإنجلترا بتنظيم عمليات الشراء وتحديد موعد إتاحتها للجالية المصرية.

وكانت وزيرة الهجرة، قد أعلنت إطلاق شهادة بلادى الدولارية فى مطلع عام 2016 للمصريين بالخارج بعائد يصل إلى %5.5 ببنكى الأهلى، ومصر، وسيتم شراؤها من خلال الإنترنت، وتخطت عوائد الشهادة 200 مليون دولار.

وقالت الحماقى: مهما ارتفعت حصيلة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة بدون الاهتمام بالتصدير سيظل الاقتصاد المصرى مهدد تحت أى ظروف عالمية مؤكدة أن التصدير هو كلمة السر، كما أنه ليست هناك استراتيجة واضحة المعالم لدعم التصدير.

الجدير بالذكر أن السياحة المصرية تلقت ضربة كبيرة بعد سقوط الطائرة الروسية فى سيناء نهاية أكتوبر الماضى، وبلغت إيرادات مصر من قطاع السياحة نحو 7.6 مليار دولار فى 2017 وفقا لتصريحات مسئول حكومى لوكالة ريترز، مقابل 12.5 مليار دولار فى 2010.

وأضافت الحماقى أن مصر ليست من الدول ذات التوجه التصديرى حتى الآن فى حين أن كل الدول التى استطاعت تحقيق طفرة ونهضة اقتصادية اعتمدت بشكل أساسى على التصدير كأولوية، مشيرة إلى أن استراتيجيات التصدير التى وضعتها الحكومات السابقة لم توضع من قبل متخصصين وحددت أهدافا براقة ولم تكن واقعية وبالتالى كان الفشل مصيرها.

وبحسب تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 21 مليار دولار فى 2017، مقابل 19.3 مليار دولار فى 2016.

وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير المراجعة الثانية الصادر الأسبوع الماضى، إن الارتفاع المستمر لأسعار النفط العالمية يمكن أن يضعف الحساب الجارى، كما أن انخفاض النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر سيعمل على تقليص الصادرات المصرية.

وأكدت الحماقى ضرورة قيام الحكومة بمساندة المشروعات المتعثرة لأن عددا كبيرا منها يسهم فى التصدير، وهو ما يعمل على دعم استقرار الاقتصاد فى النهاية.