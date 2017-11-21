رسوم الاقامة تفتح شهية شركات التأمين علي العمالة العائدة من الدول العربية

مروة عبد النبي والشاذلي جمعة:

إستعدت شركات تأمينات الحياة لترويج منتجاتها علي العمالة المصرية العاملة في الدول العربية والمتوقع عودتها نتيجة القرارات الجديدة المرتبطة بزيادة رسوم تجديد الاقامة في بعض الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

كشف طارق دكرورى مدير وحدة الوكلاء بشركة “gig ” لتأمينات الحياة عن وجود طلب ملحوظ من العائدين من الدول العربية او منطقة الخليج بالتحديد لوثائق تكوين الأموال وخاصة الدولارية رغم حذر سوق التأمين المصرية ككل فى إصدار وثائق تأمين بالدولار وذلك بسبب تذبذب سعره أو صعوبة تدبيره عند صرف التعويضات بشكل عام .

واعترف دكرورى ان “gig” لديها نمو فى وثائق الحياة طويلة الأجل الدولارية مثل تعليم وزواج الأبناء بالاضافة الى وثائق التأمين الموقت التى توفر مبلغ من المال لذوى العميل فى حالة وفاته .

وأكد أن هناك طلب ملحوظ من العمالة العائدة من المملكة العربية السعودية بسبب قرار وزارة القوى العاملة السعودية بفرض رسوم على المرافقين التابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة والتى يتم تحصيلها عند تجديد الإقامة بواقع 200 ريال شهريآ بدءآ من يوليو المقبل والتى ستصل الى 400 ريال شهريآ بدءا من يوليو 2020.

ولفت الى وجود إنتعاش فى الطلب على وثائق الحياة طويلة الاجل منذ 4 شهور فقط وذلك لفرض ضريبة 100 ريال شهريآ بالسعودية من يوليو الماضى وهو ما دفع كثير من الاسر للرجوع الى مصر وعمل وثائق تأمين لحماية الاسرة حتى ولو لم يعد رب الاسرة من الخارج .

وقال مصدر مسئول بشركة “طوكيو مارين فاميلى” ان شركات التأمين تشهد إنتعاش ملحوظ فى الطلب على وثائق تكوين الاموال وخاصة الدولارية لكن إقبال شركات التأمين عليها ضعيف لوجود تخوفات كبرى من تذبذب السعر حتى الان .

وأكد ان الاقبال على شراء وثائق التأمين على الحياة من العمالة العائدة من دولتى السعودية والامارات وذلك لارتفاع قيمة العملة التابعة لكل دولة مقارنة بالجنيه المصرى وهو مايساهم فى تحويل مبلغ صغير من المال بأى عملة الى مبلغ كبير بالجنيه وعمل وثيقة تأمين بمزايا كثيرة للعميل وذويه سواء كان بقى على قيد الحياة طول مدة الوثيقة من خلال المبلغ الذى سيتم صرفه عند إستحقاق الوثيقة أو ماسيتم صرفه بعد وفاته لأسرته.

وأشار المصدر إلى أن الطلب على الفردى سينشط بشركات التأمين التى تعمل بهذه النوعية من الوثائق بصورة عامة لافتآ إلى انه من البديهى ان يتوفر الدولار مع العمالة العائدة من الخارج علاوة على توجه هذه العمالة للبنوك مما يمكن ان يدفعهم لإصدار وثائق زواج وتعليم عن طريق منتجات التامين البنكى .

فيما توقع صلاح عبد الفتاح العضو المنتدب لشركة “المصرية” الإمارتية لتأمينات الحياة “Metlico” طلبا متزايدا الفترة المقبلة على وثائق تأمينات الحياة المؤقتة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد فرض السعودية رسوم 100 ريال على كل فرد أجنبى من أفراد الأسرة منذ يوليو الماضى والتى سترتفع الى 400 ريال يوليو 2020 .

وبرر عبد الفتاح الطلب على وثائق الحياة المؤقتة عن غيرها من وثائق تكوين الاموال لعدة أسباب أبرزها رجوع عدد كبير من العمالة الوافدة للمملكة او أسرهم على الاقل مما سيدفعه لطلب بوليصة تأمين بقسط وحيد تكفل لذويه مبلغ تأمين عن وفاته فجأة او مع حدوث عجز كلى او جزئى مستديمين مع إمكانية مضاعفة المبلغ عند الوفاة بحادث .

ونفى إتجاه رب الأسرة العائد من الخارج إلى وثائق تأمين الحياة طويلة الاجل والتى تحتاج الى دفع قسط سنوى لمدة لاتقل عن 10 أعوام وتمتد إلى أكثر من 20 عام خاصة وأنه مع العودة من السفر بدأ دخله فى التناقص علاوة على إحتياجه الى وضع هذه الاموال ف البنوك والحصول على فائدة للمعيشة منها واصدار وثيقة تأمين مؤقت توفر مبلغ كبير لأسرته عند الوفاة .

وأكد أن العمالة الوافدة من الخارج يتجه تخطيطها الى كيفية تحصين إستثماراتها المالية لصالح ذويها خاصة بعد فقد عملها بعملة اخرى كانت على الاقل تمثل 5 أصعاف العملة المحلية علاوة على عمله فى مصر بذات العملة مضافآ إليها أعباء التضخم وتناقص المبلغ المالى بعد نهاية الخدمة.

ونفي حسن عبد الباقى رئيس لجنة تأمينات الحياة الجماعى بشركة “مصر لتأمينات الحياة” وجود طلب كبير على منتجات الادخار بشركات تأمينات الحياة من قبل العمالة المصرية بالخليج و خاصة بعد ما حدث فى السعودية مؤخرا و ذلك بسبب منافسة البنوك على مدخرات تلك الفئات .

أضاف أن سعر الفائدة الكبير فى البنوك يغرى العملاء فى الفترة الحالية للاتجاه للبنوك بدلا من شراء وثائق الادخار بشركات الحياة مما أدى إلى زيادة نسب الغاءات و تصفيات الوثائق الحالية لرغبة العملاء فى الاستفادة من أسعار الفائدة التى بلغت 18% و 20% فى بعض الشهادات بالبنوك رغم أن البنوك تقدم له ادخار فقط بينما تقدم له شركات التأمين ادخار و استثمار معا .

و أوضح أن أكثر منتجات الحياة طلبا حاليا هى وثائق الوحدات الاستثمارية التى تجمع بين الحماية و الادخار حيث تغطى خطر الوفاة و تقدم مبلغ تأمين للعميل عند بلوغ سن الستين مضافا له الأرباح الخاصة بفترة التأمين .

و أكد أن الشريحة الأكثر طلبا للتأمين حاليا هم ممن فوق سن الأربعين لأنهم لديهم امكانيات مالية و قدرة على سداد أقساط تلك الوثائق و مستفيدين من الاعفاء الضريبى لتلك الوثائق مشيرا ألى أن الشباب أصغر من سن الأربعين قد لا تتوافر لهم تلك القدرات المالية فكل تركيزهم على ايجاد عمل ثم الزواج و بناء أسرة أما من هم فوق سن الأربعين فيسعى لتأمين مستقبل تلك الأسرة و تأمين دخله فى المستقبل .

و من جهته أكد مصطفى صلاح رئيس قطاع العمليات بشركة “الدلتا لتأمينات الحياة” أن الطلب على منتجات الادخار و خاصة من قبل العمالة المصرية بالخليج لم يرتفع نتيجة ما يجرى بدول المنطقة و ذلك بسبب انخفاض العائد على وثائق الادخار مثل الوحدات الاستثمارية مقارنة بالبنوك .

و أكد صلاح أن أكثر المنتجات رواجا حاليا هى الوحدات الاستثمارية و لكن شركات الحياة ملتزمة بسعر فائدة معين مرتبط بمتوسط سعر الفائدة خلال آخر ثلاث سنوات وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية و هو سعر منخفض لم يراعى الارتفاع الضخم للفائدة بعد التعويم و بالتالى اتجه العملاء لشهادات الايداع البنكية التى بلغ معدلات الفائدة بها 20% لمدة ثلاث سنوات و بعضها لمدة 18 شهرا .

و أضاف أن شركات الحياة لديها وثائق دولارية يحصل بموجبها العميل على مبلغ التأمين بالدولار و لكنه أيضا يدفع القسط بالدولار و لكن بعد ارتفاع سعر الدولار بالبنوك بعد التعويم و و شحه فى السوق قبله لذا لم يقبل العملاء على تلك الوثائق لأن سعر الدولار أصبح مرتفع بالنسبة لهم لكى يدبروا الدولارات و يسددوا قسط الوثيقة الدولارية .