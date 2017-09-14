رسنال يقلب تأخره لفوز كبير على كولن بمشاركة الننى

على المصرى شارك الدولى المصرى محمد الننى لاعب آرسنال الإنجليزى، فى تحويل تأخر فريقه بهدف أمام كولن الألمانى، لفوز كبير بثلاثة أهداف لهدف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، فى ختام لقاءات الجولة الأولى من المجموعة السابعة لدور المجموعات للدورى الأوروبى.وخاض



على المصرى

شارك الدولى المصرى محمد الننى لاعب آرسنال الإنجليزى، فى تحويل تأخر فريقه بهدف أمام كولن الألمانى، لفوز كبير بثلاثة أهداف لهدف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “الإمارات” بالعاصمة لندن، فى ختام لقاءات الجولة الأولى من المجموعة السابعة لدور المجموعات للدورى الأوروبى.

وخاض الننى اللقاء، فى التشكيلة الأساسية للفرنسى آرسين فينجر المدير الفنى للمدفعجية، وشارك فى اللقاء بالكامل، ورغم تقدم الضيوف بهدف مبكر لجون كوردوبا فى الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء، الا أن أصحاب الأرض والجمهور أستفاقوا فى الشوط الثانى وسجلوا ثلاثة أهداف متتالية.

وأحرز البديل سياد كولاسيناك هدف التعادل فى الدقيقة 49، قبل أن يضيف اليكسيس سانشيز الهدف الثانى فى الدقيقة 67، قبل أن يختتم هيكتور بيليرين أهداف الجانرز واللقاء، فى الدقيقة 82 من عمر اللقاء، الذى إداره الحكم الإسبانى خافيير أيسترادا فرنانديز.

وبهذا الفوز الكبير، يعتلى آرسنال صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، برصيد ثلاث نقاط، فيما جاء باتى بوريسوف من روسيا البيضاء، فى المركز الثانى، بعد تعادله مع مضيفه سرفينا زفيزدا الصربي “صاحب المركز الثالث”، بهدف لكل فريق، برصيد نقطة واحدة لكل فريق، وقبع كولن فى قاع المجموعة، بدون رصيد من النقاط.

وكان اللقاء قد تأخير عن بدايته، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي “يويفا”، تأجيل موعده لمدة ساعة واحدة، بسبب أحداث شغب تسبب بها جمهور الفريق الألمانى، في العاصمة البريطانية لندن، بعدما احتشد حوالي 20 ألفًا من أنصار كولن في شارع أوكسفورد.

وأشعل جمهور كولن النيران وألقى عبوات فارغة، وهو ما أضطر الشرطة البريطانية، إلى إيقاف حركة السير فى الشارع، بسبب ازدحامه بجمهور الفريق الألماني، ما أغلق المنافذ المؤدية إلى استاد “الإمارات”، وقال حساب آرسنال الرسمي على “تويتر”: “سيتم تأخير المباراة لمدة ساعة كاملة، وذلك من أجل ضمان سلامة جماهير الفريقين”.

وفى اللقاءات الأخرى التى أقيمت ضمن الجولة ذاتها، تغلب هبوعيل بئر السبع الإسرائليى على لوجانو السويسرى، بهدفين مقابل هدف، وستيوا بوخارست على فيكتوريا بلزن التشيكى بثلاثية نظيفة، فى المجموعة الثامنة.

وتغلب مارسيليا الفرنسى على ضيفه كونيا سبور التركى بهدف نظيف، وتعادل فيتوريا جيماريش البرتغالى على أرضه وبين جمهوره، بهدف لكل فريق، أمام ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوى، ضمن لقاءات المجموعة التاسعة.

وفاز أوسترسوند السويدى على مضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني على أرضه وبين جماهيره، بهدفين نظيفين، فيما تعادل هيرتا برلين الألمانى، مع ضيفه أتلتيك بيلباو الإسبانى، بدون أهداف، لحساب المجموعة العاشرة.

وأمطر نيس الفرنسى شباك مضيفه زولت وارجم البلجيكى، بخمسة أهداف مقابل هدف، وفى مباراة مثيرة، تغلب لاتسيو الإيطالى على مضيفه فيتيسه أرنهيم الهولندى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المجموعة الحادية عشرة.

وشهدت المجموعة الثانية عشرة والأخيرة، من دور المجموعات، عدد كبير من الأهداف فى اللقاءين، بعدما فاز ريال سوسييداد الإسباني على روزنبورج النرويجى، برباعية نظيفة، وتغلب زينيت سانت بطرسبرج الروسيى، على مضيفه فاردار المقدونى، بخماسة أهداف دون رد.