رسميًّا.. فرج عامر رئيسًا لسموحة حتى 2021

على المصرى فاز المهندس محمد فرج عامر، الرئيس الحالى لنادى سموحة، بمقعد رئاسة النادى السكندرى، بالتزكية للمرة الثانية على التوالى، فى الدورة المقبلة لمجلس الإدارة فى الفترة من 2017- 2021، بعدما أغلق، مساء اليوم السبت، باب الترشيح لانتخابات النادى.ولم يترشح أحد للمنافسة على هذا المنصب، بينما

على المصرى

فاز المهندس محمد فرج عامر، الرئيس الحالى لنادى سموحة، بمقعد رئاسة النادى السكندرى، بالتزكية للمرة الثانية على التوالى، فى الدورة المقبلة لمجلس الإدارة فى الفترة من 2017- 2021، بعدما أغلق، مساء اليوم السبت، باب الترشيح لانتخابات النادى.

ولم يترشح أحد للمنافسة على هذا المنصب، بينما تقدم ثلاثة مرشحين للمنافسة على مقعد النائب، وثلاثة للمنافسة على مقعد الشباب، وعشرون للتنافس على مقاعد العضوية فوق السن، بعدما فتح باب الترشيح لانتخابات سموحة، يوم الأحد الماضى، واستمر لمدة سبعة أيام، وسيجرى الانتخاب فى الثالث من نوفمبر المقبل.

ووجه فرج عامر كلمة لأعضاء النادى، بعد فوزه بالتزكية قائلًا: “أود أن أعرب لكم عن جزيل شكرى وامتنانى لثقتكم بى واختياركم لى رئيسًا لمجلس إدارة نادى سموحة بالتزكية، وللمرة الثانية على التوالى، وأعِدكم أن أكون دائمًا عند حسن ظنكم بى، وأتعهد أمام الجميع بألا يعلو صوت فوق صوت مصلحتكم ومصلحة نادى سموحة”.

وأضاف رئيس نادى سموحة: “إن تزكيتكم لى، لهو انتصار لسياسة العمل والنجاح والإنجاز، لذلك أعدكم بأن نستكمل معًا مسيرة الكفاح التى بدأناها سويًّا منذ سنوات، حتى يكون سموحة فى طليعة الأندية الكبرى فى منطقتنا، ولدينا خطة طموح وقائمة ضخمة من المشروعات العملاقة، بعضها يجرى تنفيذه، والبعض الآخر سنعطى إشارة البدء فيه خلال الفترة المقبلة، وسيكون دأبى وديدنى خلال فترة رئاستى، هو العمل على التفوق وتحقيق الإنجاز على المستوى الإنشائى والرياضى والثقافى والاجتماعى والفنى وقد أعددنا العدة لذلك.

واختتم رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب كلمته قائلًا: “بكم ومعكم ولكم سنستكمل مسيرة النجاح، أدام الله علينا ودَّكم وجعلكم زخرًا لنا، ولكم منى دائمًا خالص الحب وعظيم الشكر وأرق الأمنيات”.

محمد فرج عامر