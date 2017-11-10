رسميًّا.. عماد متعب الهداف التاريخى لكأس مصر

على المصرى أصبح عماد متعب، مهاجم وقائد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، هو الهداف التاريخى لمسابقة كأس مصر، بهدفه الذى سجله، اليوم الجمعة، فى شباك تليفونات بنى سويف، ضمن لقاءات دور الـ32 للمسابقة، والذى أقيم على ملعب بتروسبورت. وتخطّى متعب بالهدف الذى أحرزه فى الدقيقة 57 من عُمر اللقاء، ضربة

على المصرى

أصبح عماد متعب، مهاجم وقائد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، هو الهداف التاريخى لمسابقة كأس مصر، بهدفه الذى سجله، اليوم الجمعة، فى شباك تليفونات بنى سويف، ضمن لقاءات دور الـ32 للمسابقة، والذى أقيم على ملعب بتروسبورت.

وتخطّى متعب بالهدف الذى أحرزه فى الدقيقة 57 من عُمر اللقاء، ضربة جزاء عبد الحليم على، مهاجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعدما رفع متعب رصيده إلى 19 هدفًا فى المسابقة الأقدم فى مصر، ليتخطى رقم العندليب صاحب الـ18 هدفًا.

والطريف أن هناك خلافًا نشب بين متعب وأحمد حمودى، على تسديد ضربة الجزاء التى سجلها متعب، رغم أن حمودى أضاع ضربتي جزاء في الدقيقتين 13 و41، وحصل الأهلي على ضربة جزاء ثالثة طلب حمودي تسديدها، لكن متعب رفض وتمسّك بتسديد الضربة، ليسجل منها الهدف الرابع.

ودخل الثنائي في مشادة، لكن عمرو السولية تدخّل وأنهى الأمر سريعًا، ثم اتجه متعب لتهدئة حمودي بعد تسجيل الهدف، لتبدو الواقعة شبيهة بالأزمة التي وقعت من قبل بين ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسى، نيمار وكافاني، على تسديد ركلات الجزاء للفريق الباريسي.