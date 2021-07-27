رسميًّا علاء الزهيرى رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين والدكتور سعيد جبر نائبًا

وقد حسم علاء الزهيري مقعد رئيس مجلس إدارة اتحاد التأمين بالتزكية حيث كان المرشح الوحيد على هذا المقعد

عقد الاتحاد المصرى للتأمين، اليوم، جمعيته العمومية، وتم خلال الاجتماع اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021- 2022، ثم أجريت انتخابات مجلس الإدارة للدورة 2021- 2025 وقد حسم علاء الزهيري مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالتزكية، حيث كان المرشح الوحيد على هذا المقعد، كما حسم الدكتور سعيد جبر مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية أيضًا حيث كان المرشح الوحيد على هذا المقعد.

الفائزون من شركات تأمين الممتلكات

كما يقرر النظام الأساسي عضوية ممثلين عن شركات التأمين من قطاع الأعمال العام؛ وهما عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأجريت الانتخابات لاختيار تسعة أعضاء مجلس ادارة من إجمالي أربعة عشر مرشح؛ خمسة منهم يمثلون شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وأربعة ممثلين عن شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وقد أسفرت الانتخابات عن فوز حسام علما العضو المنتدب الشركة المصرية للتأمين التكافلى، ومحمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب شركة أورينت للتأمين، وأحمد خليفة العضو المنتدب شركة ثروة للتأمين، وعادل فطورى العضو المنتدب شركة وثاق للتأمين، وأحمد درويش العضو المنتدب شركة رويال للتأمين عن مقاعد الشركات التى تمارس تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

4 شركات حياة فى مجلس الاتحاد المصرى للتأمين

كما فاز كل من عبير حلمى العضو المنتدب شركة الوفاء لتأمينات الحياة، وهيثم طاهر العضو المنتدب شركة ميتلايف لتأمينات الحياة، وأيمن قنديل العضو المنتدب شركة أكسا لتأمينات الحياة- مصر، وسعيد الألفى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لتأمينات الحياة عن الشركات التي تمارس تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، وتبدأ فترة مجلس الإدارة الجديد المنتخب في 21 أغسطس 2021 ولمدة أربع سنوات.